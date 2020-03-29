Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Nova Rosa da Penha

Homem é morto a tiros dentro de casa em bairro de Cariacica

Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos entraram pelos fundos da residência e bateram na porta chamando pela vítima. Ao abrir, o homem foi atingidos pelos disparos

Publicado em 29 de Março de 2020 às 13:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2020 às 13:09
Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
Viaturas da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem foi morto a tiros dentro de casa no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, na madrugada deste domingo (29). Segundo testemunhas, dois suspeitos entraram pelos fundos da residência e bateram na porta chamando pela vítima, ainda não identificada. Ao abrir, o homem, foi alvejado por tiros.

Veja Também

Homem é encontrado morto no bairro Padre Gabriel, em Cariacica

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos fugiram após o crime. Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia.

Veja Também

Pai é preso por deixar filhos de 1 e 4 anos sozinhos em Cariacica

Em nota, a PC informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.
Na nota, a Polícia Civil pede a colaboração da população na investigação do crime através do Disque-Denúncia 181. A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

Veja Também

Suspeitos tentam fugir da polícia e colidem com ônibus em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Após alerta de tsunami, Japão adverte para novos terremotos de grande magnitude nos próximos dias
Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos
Quarto onde mulher foi mantida refém em Vila Velha
Casal é preso por manter mulher de 37 anos em cárcere privado em Itapuã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados