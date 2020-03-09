Pai é preso por deixar filhos de 1 e 4 anos sozinhos em Cariacica

Um homem de 21 anos, pai de duas crianças uma menina de um ano e quatro meses e um menino de quatro anos foi preso em flagrante após deixá-las sozinhas durante a madrugada do último sábado (7), no bairro Vista Linda, em Cariacica. A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) esteve no local, junto ao Conselho Tutelar. O suspeito apareceu no local em que deixou as crianças no momento do registro da ocorrência, de onde foi conduzido à Delegacia Regional do município.
De acordo com a Polícia Civil, o homem foi autuado por abandono de incapaz, com agravante por ser pai das vítimas, tendo sido encaminhado ao sistema prisional.
Acionado pela reportagem de A Gazeta, o Conselho Tutelar informou que as crianças foram entregues à mãe e que a família seguirá sendo acompanhada.