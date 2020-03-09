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Abandono de incapaz

Pai é preso por deixar filhos de 1 e 4 anos sozinhos em Cariacica

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi autuado por abandono de incapaz, com agravante por ser pai das vítimas, uma menina de um ano e quatro meses e um menino de quatro anos. O homem foi encaminhado ao sistema prisional

Publicado em 09 de Março de 2020 às 20:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2020 às 20:11
Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Cariacica Crédito: Wagner Martins/TV Gazeta
Um homem de 21 anos, pai de duas crianças  uma menina de um ano e quatro meses e um menino de quatro anos  foi preso em flagrante após deixá-las sozinhas durante a madrugada do último sábado (7), no bairro Vista Linda, em Cariacica. A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) esteve no local, junto ao Conselho Tutelar. O suspeito apareceu no local em que deixou as crianças no momento do registro da ocorrência, de onde foi conduzido à Delegacia Regional do município.
De acordo com a Polícia Civil, o homem foi autuado por abandono de incapaz, com agravante por ser pai das vítimas, tendo sido encaminhado ao sistema prisional.
Acionado pela reportagem de A Gazeta, o Conselho Tutelar informou que as crianças foram entregues à mãe e que a família seguirá sendo acompanhada. 

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