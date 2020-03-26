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Flexal II

Suspeitos tentam fugir da polícia e colidem com ônibus em Cariacica

Os indivíduos, um deles menor de idade, apresentavam atitude suspeita, segundo a PM,  e fugiram de moto após tentativa de abordagem; moto possuía restrição de furto e roubo

Publicado em 26 de Março de 2020 às 17:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 17:52
Homens ficam feridos após tentativa de fuga
Homens ficam feridos após tentativa de fuga Crédito: Reprodução
Dois homens em uma moto colidiram com um ônibus após tentativa de fuga em Cariacica, na manhã desta quinta-feira (26). De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição se deparou com os indivíduos em atitude suspeita, durante patrulhamento no bairro Flexal II.
Com a tentativa de abordagem, os suspeitos, um de 16 e outro de 19 anos, segundo a PM, tentaram fugir, mas acabaram se acidentando e batendo na traseira de um ônibus Transcol da linha 704, que prosseguia no sentido Terminal de Itacibá.
Ainda segundo a PM, após o ocorrido, foi verificado que a moto possuía restrição de furto e roubo. No local, o Samu foi acionado. Os homens foram encaminhados para o atendimento médico e, em seguida, para a Delegacia Regional.
Ceturb-ES informou que nenhum passageiro do ônibus ficou ferido.

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