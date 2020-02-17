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"Em Frente Brasil"

Ministério da Justiça prorroga presença da Força Nacional em Cariacica

De acordo com o documento, o número de militares disponibilizados obedecerá ao planejamento definido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp)

Publicado em 17 de Fevereiro de 2020 às 11:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2020 às 11:01
Nem a presença da Força Nacional impediu que a violência explodisse em Cariacica Crédito: Vitor Jubini
Ministério da Justiça prorroga presença da Força Nacional em Cariacica
AGÊNCIA BRASIL -O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou a prorrogação da Força Nacional de Segurança Pública no apoio às forças de segurança locais, nos estados do Pará, Espírito Santo, de Goiás, Pernambuco e do Paraná, dentro do projeto Em Frente Brasil, de combate à criminalidade violenta. 
As ações de segurança estarão concentradas nas capitais e regiões metropolitanas, com foco nos municípios de Ananindeua (PA), Cariacica (ES), Goiânia (GO), Paulista (PE) e São José dos Pinhais (PR). Elas terão caráter episódico e planejado, por 180 dias, no período de 18 de fevereiro a 15 de agosto de 2020. Em dezembro, a pasta tinha prorrogado a presença da Força até junho- agora esse prazo foi estendido para agosto.

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As operações terão o apoio logístico dos estados e municípios envolvidos que deverão dispor da infraestrutura necessária à Força Nacional, segundo a portaria publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (17).
De acordo com o documento, o número de militares disponibilizados obedecerá ao planejamento definido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

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