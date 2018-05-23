Família 'Trem Bala' é presa por tráfico de drogas no Bairro da Penha

Família é presa por tráfico de drogas em Vitória Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Uma quadrilha de tráfico de drogas formada por uma mãe e dois filhos foi desarticulada na manhã desta terça-feira (22), no Bairro da Penha, em Vitória. Além da mulher e os filhos, a polícia prendeu um jovem em flagrante com drogas e armas. Durante a operação foram apreendidas drogas, armas, munições e fogos de artifícios  que eram usados para avisar aos traficantes que a polícia estava no morro. A operação foi desencadeada pelo Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc).

De acordo com o delegado Alberto Roque, a operação começou por volta das 9 horas. Os policiais foram com mandados de busca e apreensão até à casa da família após denúncias de que a residência era base de observação para traficantes. Quando os policiais chegaram ao local, eles encontraram Atila Mendonça de Jesus, de 20 anos, Carlos Henrique de Jesus, de 22 anos, e a mãe deles, Vanessa Mendonça, de 40 anos.

Dentro da casa, a polícia encontrou 89 buchas de maconha, um tablete de maconha, duas pistolas calibre 380, 145 munições de pistola 380, uma pistola .40 e 60 munições de pistola .40, além de uma espingarda, 17 celulares, seis rádios comunicadores e material de embalo de drogas. Eles também contabilizaram 5 mil pinos de cocaína vazios.

Na residência havia outros traficantes, mas eles conseguiram fugir. O jovem Cláudio Vinícius Nascimento dos Santos, que estava dentro da casa tentou se evadir do local, foi detido pela polícia. Ele tentou descartar uma arma e drogas dentro de uma casa.

Cláudio Vinícius Nascimento dos Santos também estava dentro da casa Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O comandante do 1º Batalhão, tenente-coronel Augusto contou que os criminosos fazem parte de uma 'segunda geração' de traficantes que atuam no bairro. Ele disse que a residência é um bom ponto de localização, por isso era usado por traficantes como base de observação. Do local eles passavam informações através de rádios comunicadores para outros criminosos de outros pontos do bairro. O coronel ainda disse que a quadrilha  que se denomina como "Trem bala"  é bem organizada e tem um fluxo intenso de compradores. A polícia acredita que eles agem na região por pelo menos cinco anos. Atila, Carlos e Cláudio já tinham passagens por tráfico, desde 2013.