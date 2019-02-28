Traficante chefe do Trem Bala é preso em Vitória

Polícia prendeu traficante, um dos chefes da facção Trem Bala, no Bairro da Penha Crédito: Divulgação / PM

A polícia prendeu na manhã desta quinta-feira (28) um dos criminosos envolvido em uma série de crimes relacionados à disputa pelo tráfico de drogas na região do Bairro da Penha , em Vitória. Franklin Santos de Azevedo, de 32 anos, conhecido como Frank, foi preso na escadaria do bairro e já possuía dois mandados de prisão em aberto.

Frank é considerado pela polícia como um perigoso assassino, chefe do Trem Bala, braço armado do Primeiro Comando de Vitória (PCV). A prisão faz parte da operação conjunta da Polícia Militar e do NUROC que acontece desde esta quarta-feira (27) na região do Bonfim e Bairro da Penha.

Com o criminoso a polícia aprendeu uma pistola 9 mm, dois carregadores, 34 munições e agenda com anotações do tráfico.

Material apreendido pela polícia Crédito: Divulgação / PM

TREM BALA

A facção Trem Bala é o braço armado do PCV, e usa o poder do fuzil para matar quem criar obstáculos a seus interesses, inclusive inocentes, como tem acontecido na Piedade, no Moscoso e em outros morros da Capital.

Segundo investigações da polícia, o PCV começou a se instalar no Complexo da Penha, em 2010, sob as orientações de integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC), organização criminosa paulista.

O PCC quer dominar tudo e, para isso, precisa absorver mais comunidades e bocas de fumo. A facção também necessita de território físico para esconder armas, que são trocadas de lugar com muita frequência. Às vezes, mais de um vez por dia, para evitar a apreensão. Por isso, então, a necessidade de novos esconderijos. Hoje, a sede do comando PCV é o conjunto de comunidades formado por Bairro da Penha, Gurigica, Consolação, Bonfim, Itararé e São Benedito.

A expansão é promovida pelo Trem Bala. Na ampliação das bocas de fumo, são eles os responsáveis pelos homicídios. Tomam o território, chamam os expulsos para trabalhar junto e, se estes não aceitam, os matam.