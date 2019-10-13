Jovem é preso ao tentar subornar policiais durante blitz da Lei Seca

O suspeito ofereceu o dinheiro e arma em troca de sua liberdade Crédito: Divulgação/Polícia Militar

tentar subornar policiais militares em Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante na madrugada deste domingo apósem Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. Ele foi abordado durante uma blitz da Lei Seca, no Centro da cidade. Dentro do veículo dele foram encontradas drogas, munições e uma arma. Além de tudo, o acusado ainda apresentava sinais de embriaguez.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi abordado por volta de 1h. O veículo conduzido pelo suspeito foi parado e durante abordagem os policiais encontraram uma pistola carregada com 15 munições na cintura dele. Dentro do veículo foi localizada 10 gramas de maconha prensada e material para preparo e uso do entorpecente.

Ao perceber que seria detido, o suspeito disse para os policiais “fique com a arma e dinheiro e deixe isso pra lá”. Ele se negou a fazer o teste do bafômetro e foi conduzido para a 7º delegacia regional de Cachoeiro. A reportagem ainda não conseguiu confirmar a autuação do jovem.

MAIS DROGAS

Mais 134 unidades de drogas foram apreendidas em outras três ações em Cachoeiro de Itapemirim, Anchieta e em Muqui nas últimas horas. Seis pessoas foram encaminhadas para a delegacia.

O entorpecente e o dinheiro estava com três jovens dentro de um veículo Crédito: Divulgação - Polícia Militar

No balneário de Iriri, em Anchieta, no Litoral Sul, três jovens foram presos e flagrante com 44 buchas de haxixe e R$ 4.270,00. A prisão ocorreu às 8h da manhã deste domingo (13). Os suspeitos, três jovens de 18, 19 e 20 anos, estavam dentro de um veículo e seguiam em direção a Praia de Santa Helena no momento da prisão. Eles foram conduzidos para a delegacia de Guarapari.

No bairro Santa Helena, em Cachoeiro de Itapemirim, duas pessoas foram presas em flagrante com três buchas de maconha, 20 pedras de crack e dois pinos de cocaína. Eles foram encaminhados para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.