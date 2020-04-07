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Apreensão

Idosos são flagrados confinados em bingo clandestino de Vila Velha

Segundo a Guarda Municipal, foram apreendidas mais de 20 máquinas e local era frequentado por idosos que se encaixam no grupo de risco de contaminação por coronavírus; local só tinha uma porta e não tinha janela
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 18:32

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 18:32

Bingo clandestino foi localizado em Vila Velha nesta terça-feira (7).
Bingo clandestino foi localizado em Vila Velha nesta terça-feira (7). Crédito: Reprodução/Guarda Municipal de Vila Velha
A Guarda Municipal de Vila Velha flagrou, na tarde desta terça-feira (7), um bingo clandestino, na Rua Natalina, no Centro de Vila Velha. Foram mais de 20 máquinas apreendidas e o local era frequentado por idosos que se encaixam no grupo de risco de contaminação pelo coronavírus.
Ainda segundo a Guarda Municipal, o local possui apenas uma porta de entrada e não há janelas. A descoberta do estabelecimento foi feita por uma denúncia anônima, a partir da qual o serviço de inteligência começou um monitoramento do local e percebeu entrada e saída constante de pessoas, inclusive de idosos. 
Local possui apenas uma porta de entrada e não há janelas
Local possui apenas uma porta de entrada e não há janelas Crédito: Reprodução/Guarda Municipal de Vila Velha
A apreensão no local foi feita quando um jogador entrava no estabelecimento.  
Idosos do grupo de risco de contaminação por coronavírus frequentavam o local
Idosos do grupo de risco de contaminação por coronavírus frequentavam o local Crédito: Reprodução/Guarda Municipal de Vila Velha

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