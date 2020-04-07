Idosos são flagrados confinados em bingo clandestino de Vila Velha

A Guarda Municipal de Vila Velha flagrou, na tarde desta terça-feira (7), um bingo clandestino, na Rua Natalina, no Centro de Vila Velha. Foram mais de 20 máquinas apreendidas e o local era frequentado por idosos que se encaixam no grupo de risco de contaminação pelo coronavírus.
Ainda segundo a Guarda Municipal, o local possui apenas uma porta de entrada e não há janelas. A descoberta do estabelecimento foi feita por uma denúncia anônima, a partir da qual o serviço de inteligência começou um monitoramento do local e percebeu entrada e saída constante de pessoas, inclusive de idosos.
A apreensão no local foi feita quando um jogador entrava no estabelecimento.