Casal invade e saqueia apartamento em Jardim da Penha, Vitória

Apartamento foi invadido e saqueado em Jardim da Penha nesta segunda-feira (6). Crédito: Fernando Madeira

Um apartamento foi invadido e saqueado na tarde desta segunda-feira (6), em Jardim da Penha. De acordo com informações da Polícia Militar, um casal conseguiu entrar no prédio e rendeu os moradores, uma mulher de 49 anos e e um adolescente de 16.

De acordo com a moradora do apartamento, que preferiu não se identificar, ontem, por volta das 16h, a faxineira foi levar o lixo, quando foi rendida pelos suspeitos, que disseram que queriam entrar no apartamento. O casal entrou apontando a arma para a cabeça da faxineira e amarraram os moradores, pedindo que indicassem onde estavam os objetos de valor.

A polícia informou também que os moradores foram trancados no banheiro do apartamento e os suspeitos levaram jóias, dinheiro e relógios. O casal escapou em um carro branco.