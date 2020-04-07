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Insegurança

Casal invade e saqueia apartamento em Jardim da Penha, Vitória

Segundo a Polícia Militar, os moradores foram rendidos e trancados em um banheiro; os suspeitos levaram objetos de valor e dinheiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 18:02

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 18:02

Data: 07/01/2020 - ES - Vitória - Vista de Jardim da Penha - Imóveis perto de faculdades para investir - Editoria: Imóveis - Fernando Madeira - GZ
Apartamento foi invadido e saqueado em Jardim da Penha nesta segunda-feira (6).  Crédito: Fernando Madeira
Um apartamento foi invadido e saqueado na tarde desta segunda-feira (6), em Jardim da Penha. De acordo com informações da Polícia Militar, um casal conseguiu entrar no prédio e rendeu os moradores, uma mulher de 49 anos e  e um adolescente de 16. 
De acordo com a moradora do apartamento, que preferiu não se identificar, ontem, por volta das 16h, a faxineira foi levar o lixo, quando foi rendida pelos suspeitos, que disseram que queriam entrar no apartamento. O casal entrou apontando a arma para a cabeça da faxineira e amarraram os moradores, pedindo que indicassem onde estavam os objetos de valor.
A polícia informou também que os moradores foram trancados no banheiro do apartamento e os suspeitos levaram jóias, dinheiro e relógios. O casal escapou em um carro branco.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, uma equipe esteve no local do crime e realizou buscas no bairro, mas não conseguiu localizar os suspeitos.

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