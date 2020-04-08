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Surto psicótico

Agente da Guarda tem crise de surto e atira em policiais na Serra

A Polícia Militar informou que uma agente da Guarda Municipal atentou contra a própria vida quando dois policiais militares tentaram a impedir e foram baleados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 19:42

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 19:42

Agente da Guarda tentou atentar contra a vida na tarde desta quarta-feira (8)
Agente da Guarda tentou atentar contra a vida na tarde desta quarta-feira (8) Crédito: Reprodução
De acordo com informações da Polícia Militar e da Prefeitura da Serra, dois policiais militares foram baleados por uma agente da Guarda Municipal que atentou contra a própria vida, na tarde desta quarta-feira (8). Os policiais foram atingidos ao tentar impedir o ato da agente da Guarda.
Ainda segundo a Polícia Militar, os policiais foram atendidos por uma ambulância do Samu e não correm risco de vida. Os dois foram encaminhados ao Hospital Dório Silva, na Serra.
Já a agente da Guarda Municipal foi foi contida e encaminhada ao Hospital Estadual de Atenção Clínica, em Cariacica.

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