Agente da Guarda tem crise de surto e atira em policiais na Serra

De acordo com informações da Polícia Militar e da Prefeitura da Serra, dois policiais militares foram baleados por uma agente da Guarda Municipal que atentou contra a própria vida, na tarde desta quarta-feira (8). Os policiais foram atingidos ao tentar impedir o ato da agente da Guarda.
Ainda segundo a Polícia Militar, os policiais foram atendidos por uma ambulância do Samu e não correm risco de vida. Os dois foram encaminhados ao Hospital Dório Silva, na Serra.
Já a agente da Guarda Municipal foi foi contida e encaminhada ao Hospital Estadual de Atenção Clínica, em Cariacica.