Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Primos são baleados por criminosos de carro enquanto conversavam na Serra

Homens em um carro passaram atirando pelo bairro Cascata na noite deste domingo (12) e os tiros atingiram dois primos que conversavam na frente da casa de um deles. A Polícia Civil investiga a motivação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 08:39

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 08:39

Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Sede da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP
O Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa está investigando a troca de tiros no bairro da Serra Crédito: Carlos Alberto Silva
Um tiroteio no bairro Cascata, na Serra, terminou com dois primos baleados. A troca de tiros ocorreu na noite deste domingo (12) e os jovens de 21 e 23 anos acabaram atingidos. Testemunhas contaram à polícia que criminosos passaram atirando de dentro de um carro pela região, sem um alvo fixo.
Primos são baleados por criminosos de carro enquanto conversavam na Serra

Veja Também

PRF ajuda idosa que estava há 4 dias sem conseguir comprar gás na Serra

Três pessoas são baleadas em Colina de Laranjeiras, na Serra

Agente da Guarda tem crise de surto e atira em policiais na Serra

Nos relatos dados à Polícia Civil foi dito que os primos conversavam em frente à casa de um deles e acabaram atingidos pelos disparos, vindos de dentro de um veículo que passava pela Rua dos Manacás. Policiais do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) informaram à reportagem da TV Gazeta que traficantes de bairros vizinhos tentaram impor terror e medo aos moradores da região com esse ataque.
Um dos primos foi atingido nas costas e o outro acabou ferido na perna direita. Ambos foram socorridos e encaminhados para o hospital fora de perigo. A polícia relatou que a vítima de 23 anos já teve envolvimento com o crime, porém sem condenação, e não tinha ligação recente. Já o jovem de 21 anos não possui registro criminal.
A Polícia Civil informou que vai investigar a motivação do tiroteio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump e o papa: a guerra de farpas entre os dois americanos mais poderosos do mundo
Imagem de destaque
Adolescente é baleado após sair escondido com moto na Serra
Imagem de destaque
Kid Abelha volta e anuncia turnê 'Eu Tive um Sonho', depois de 13 anos de hiato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados