Um tiroteio no bairro Cascata, na Serra, terminou com dois primos baleados. A troca de tiros ocorreu na noite deste domingo (12) e os jovens de 21 e 23 anos acabaram atingidos. Testemunhas contaram à polícia que criminosos passaram atirando de dentro de um carro pela região, sem um alvo fixo.
Primos são baleados por criminosos de carro enquanto conversavam na Serra
Nos relatos dados à Polícia Civil foi dito que os primos conversavam em frente à casa de um deles e acabaram atingidos pelos disparos, vindos de dentro de um veículo que passava pela Rua dos Manacás. Policiais do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) informaram à reportagem da TV Gazeta que traficantes de bairros vizinhos tentaram impor terror e medo aos moradores da região com esse ataque.
Um dos primos foi atingido nas costas e o outro acabou ferido na perna direita. Ambos foram socorridos e encaminhados para o hospital fora de perigo. A polícia relatou que a vítima de 23 anos já teve envolvimento com o crime, porém sem condenação, e não tinha ligação recente. Já o jovem de 21 anos não possui registro criminal.
A Polícia Civil informou que vai investigar a motivação do tiroteio.