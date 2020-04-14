Polícia prende cinco suspeitos de torturar e executar jovem na Serra

Delegado Rodrigo Sandi Mori Crédito: Fernando Madeira

Polícia Civil prendeu cinco jovens suspeitos de espancar, torturar e executar com mais de 20 tiros um jovem no bairro São Geraldo, na Serra , no dia 11 de março deste ano. A vítima, um auxiliar de serviços gerais de 21 anos  que não teve nome revelado  morreu por atritos do passado. Segundo a PC, o jovem já fez parte do tráfico de drogas e, mesmo após abandonar o mundo do crime, foi reconhecido por desafetos antigos e acabou assassinado. A ação foi filmada pelos próprios criminosos.

PASSADO FATAL: VÍTIMA FOI RECONHECIDA POR ANTIGOS RIVAIS

De acordo com o delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, atualmente a vítima trabalhava de forma legal como auxiliar de serviços gerais. Porém, ainda fazia uso de maconha. No dia 11 de março deste ano, por volta das 20 horas, ele foi ao bairro São Geraldo comprar o entorpecente para uso pessoal. Porém, mesmo não fazendo mais parte do tráfico de drogas do município, foi reconhecido como rival por dois criminosos.

"A vítima fez parte do tráfico de drogas na região do 'campo' de Jardim Carapina, na Serra, que possui conexão de tráfico e homicídios com a região da 'vala', em Central Carapina, no mesmo município. Inclusive, ele tinha passagem por tráfico e homicídio. Duas associações das quais ele fez parte brigam pelo domínio do tráfico com a região da 'favelinha', em Central Carapina, que tem conexão com o tráfico de São Geraldo, bairro onde o crime aconteceu", explicou o delegado.

10 MINUTOS DE TORTURA: CRIME COVARDE NA FRENTE DA POPULAÇÃO

Homicídio - Tiro - Arma de fogo - Vítima Crédito: Arabson

O que aconteceu com o auxiliar de serviços gerais após ser reconhecido pelos criminosos foi classificado pelo delegado como um "crime covarde e cruel". De acordo com Sandi Mori, moradores da região  incluindo crianças e fiéis que seguiam para uma igreja  presenciaram cerca de dez minutos de tortura. Toda a ação foi filmada pelos próprios assassinos.

"O jovem já tinha saído do tráfico, mas ainda consumia entorpecentes. Ao comprar maconha, ele foi reconhecido, retirado do veículo e, de forma covarde, foi espancado por cerca de 10 minutos antes dos disparos que o mataram. Durante essa tortura, ele foi atingido por tiros na perna, na frente da população. Por fim, um dos indivíduos efetuou mais de 20 disparos arma de fogo contra a vítima, que já estava caída ao chão. O assassino descarregou a arma, recarregou novamente e atirou mais. No local havia crianças e pessoas que iam para a igreja e presenciaram essa cena cruel" Rodrigo Sandi Mori - Delegado titular da DHPP da Serra

UM MÊS DEPOIS: INVESTIGAÇÃO E PRISÃO DOS ENVOLVIDOS

O delegado acrescentou que no mesmo dia do crime, a DHPP da Serra recebeu o vídeo gravado pelos executores no momento da tortura e morte da vítima. A partir daí, a investigação teve início com a identificação dos suspeitos. Os nomes não foram passados pela polícia. Mas os envolvidos na morte são: o chefe do tráfico de São Geraldo, de 21 anos; o gerente do tráfico, de 24; dois criminosos de 22 e 24 anos, que atuam como "braço armado" do grupo; e um olheiro de 19 anos. Um adolescente de 14 anos também foi apreendido por envolvimento no crime