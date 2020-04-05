Grande Vitória registra 9 crimes violentos em apenas 7 horas

Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica Crédito: Larissa Avilez

A noite do último sábado (4) e a madrugada deste domingo (5) foi de violência na Grande Vitória . Em apenas 7 horas - das 20 às 3 horas - a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP ) registrou 9 crimes violentos contra a vida, como homicídios, tentativa de homicídios e espancamento. Feu Rosa, na Serra , foi o bairro onde mais houve ocorrências.

SERRA

A primeira ocorrência foi registrada no bairro São Domingos, no município da Serra, por volta das 20 horas do último sábado (4). Um jovem, de 20 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na rua Baraúna. Apesar de ter levado quatro tiros, a DHPP afirma que ele sobreviveu. Porém, mais detalhes do caso não foram passados.

Cerca de dez minutos depois, foi a vez do bairro Feu Rosa ter a primeira ocorrência: uma pessoa foi morta com dois tiros, na Rua das Dalias. A DHPP não informou o sexo da vítima em relatório disponível à imprensa e disse, apenas, que a pessoa morta não tinha documentos e não foi identificada.

O segundo crime em Feu Rosa aconteceu por volta das 22h30 de sábado (4). Um homem de 36 anos foi baleado com dois tiros na Rua dos Eucaliptos, sendo socorrido em seguida.

O bairro ainda foi palco de mais violência durante a madrugada. De acordo com a Polícia Civil, por volta das 3 horas deste domingo (5) um homem identificado como Elpidio Souza Lima, que não teve idade revelada, foi morto com três facadas na Rua Bouganville. O autor do crime, que não teve identidade divulgada pela polícia, foi preso logo após o assassinato. A motivação do homicídio também não foi revelada.

VIANA

Em Viana, um jovem de 26 anos foi morto por volta das 22h50 do último sábado (4). Lucas Santos Silva morreu na rua Efigênio Coleho, no bairro Ipanema. A polícia não informou se o autor do crime foi identificado.

VILA VELHA

Às 00h55 deste domingo (5) investigadores da DHPP foram acionados para um homicídio em Ponta da Fruta, em Vila Velha. A vítima, que não tinha documentos de identificação nem teve o sexo divulgado, foi morta com várias facadas na Rua Jambo.

Cerca de cinco minutos depois, outro crime violento em Vila Velha: uma pessoa foi morta por espancamento com golpes de madeira na Rua Evaldo Braga. Nessa ocorrência, a DHPP também não conseguiu identificar a vítima nem informou o sexo dela. Ninguém foi preso.

VITÓRIA

Na Capital, um homem de 39 anos levou cinco tiros, no bairro Ilha das Caieiras, por volta das 2 horas deste domingo (5). Mas de acordo com investigadores da DHPP, ele sobreviveu e foi socorrido.

CARIACICA

Já em Cariacica, um homem que não foi identificado foi morto com seis tiros. O crime aconteceu por volta das 3 horas deste domingo (5), na Rua 1, no bairro Prolar.

INVESTIGAÇÕES