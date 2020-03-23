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Violência contra mulher

Doméstica é encontrada morta com sinais de violência em Vila Velha

Alexandra Pereira Lima  estava desaparecida desde sexta-feira (20). O corpo dela foi encontrado na manhã de hoje (23), com marcas de violência, próximo da casa onde morava, na região de Terra Vermelha.

Publicado em 23 de Março de 2020 às 14:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 14:52
Doméstica desaparecida em Vila Velha é encontrada morta com sinais de violência Crédito: Acervo pessoal
A procura pela doméstica Alexandra Pereira Lima, de 27 anos, que estava desaparecida desde a última sexta-feira (20), terminou de forma trágica. Ela foi encontrada morta e com marcas de violência, na manhã desta segunda-feira (23), próximo da casa onde morava, em Normília da Cunha, região de Terra Vermelha, em Vila Velha. Segundo familiares, a casa da vítima estava revirada, com indícios de que houve luta corporal no local.
De acordo com a família, Alexandra deixou os filhos na creche na manhã da última sexta-feira (20) e retornou para a casa. Como fazia todos os dias, ela teria feito o trajeto a pé e depois seguiria para o trabalho, na Barra do Jucu. Mas a mãe da doméstica acredita que ela nem chegou a sair de casa novamente.

CASA REVIRADA E SINAIS DE LUTA

"Ela estava saindo para trabalhar, mas nem chegou sair. Porque ela usava aparelho auditivo e o aparelho estava um em cima do móvel e outro caído no chão.  A cama está quebrada, a casa toda revirada. Creio que não foi fácil. Ela deve ter tido alguma luta", conta.
Após perceber o desaparecimento, o pedreiro Cláudio Lima Pereira, marido da vítima, conta que ligou para o celular de Alexandra, mas outra mulher atendeu e desligou em seguida. Depois, ele registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Pessoas Desaparecidas (DEP). Cláudio é pai de dois dos três filhos da vítima, as crianças têm 2 e 4 anos.

FILHOS AINDA NÃO SABEM DA MORTE

"A mãe dela foi na casa da filha às 16 horas na sexta (20) e encontrou a residência toda revirada. A Alexandra lutou muito pela vida. Ela sai todo dia de casa, leva as crianças na creche, pega a bicicleta e vai trabalhar. Mas ela não foi. Ligou pra patroa dizendo que iria atrasar e depois ninguém mais conseguiu contato com ela. Ela não merecia isso (choro). Deixou filhos de 2, 4 e 12 anos. As crianças ainda não sabem. Vamos decidir como contar", contou uma tia, que preferiu não se identificar. 
O corpo de Alexandra foi encontrado por vizinhos, enrolado em um lençol, amarrado, com um corte no pescoço e sacos plásticos na cabeça, bem próximo da casa dela. 

"BRUTALMENTE ASSASSINADA", DESABAFA MÃE

Os familiares da vítima foram ao Departamento Médico Legal (DML) liberar o corpo da doméstica nesta segunda (23). No local, a mãe de Alexandra, Luciana Pereira, falou com a TV Gazeta sobre a dor de perder a filha.
"O corpo está inchado e ela está irreconhecível. A gente reconheceu mais pela roupa. O marido dela entrou em desespero ao ver que era ela. Quando acharam o corpo ela estava amarrada. Não foi uma coisa normal. Como fica o coração de uma mãe em saber que uma filha foi brutalmente assassinada? Uma pessoa conhecida em todo canto por ser muito dócil e trabalhadora", lamentou, com os olhos marejados. 
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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