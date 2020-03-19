'Vou enterrar a Julia no meu aniversário', diz prima de jovem morta pelo ex

Julia Mendonça Merces, morta a facadas em Vitória Crédito: Reprodução/Facebook

Até agora a ficha não caiu que a Julia está morta. Aonde a gente vai parar com isso? Ela é mais um caso de feminicídio, é mais uma para a estatística e nada vai mudar isso! Vou enterrar minha prima no dia do meu aniversário.

Andreza acompanhou familiares e amigos de Julia ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para liberar o corpo da jovem. Segunda ela, o velório e sepultamento seria realizado ainda nesta quinta-feira (19).

"Ela morreu no dia do aniversário da nossa avó. Julia era uma pessoa iluminada, de coração imenso, que vai fazer muita falta. Acho que ela não teve reação nenhuma quando foi atacada. Levou seis facadas e na primeira já ficou imóvel" Andreza Rigo - Prima de Júlia

Segundo a manicure, Julia nunca reclamou que era ameaçada, agredida ou que tivesse passando por problemas de relacionamento com o suspeito. Andreza disse que viu os dois juntos quando a prima foi à casa dela fazer unhas na semana do carnaval.

Andreza Rigo, prima de Julia Mendonça Merces, assassinada em Vitória Crédito: Isaac Ribeiro