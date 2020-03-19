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Feminicídio no ES

'Vou enterrar a Julia no meu aniversário', diz prima de jovem morta pelo ex

Julia Mendonça Merces foi morta a facadas pelo ex-namorado. Prima dela acompanhou liberação do corpo e fez desabafo

Publicado em 19 de Março de 2020 às 20:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 20:21
Julia Mendonça Merces, morta a facadas em Vitória Crédito: Reprodução/Facebook
Projeto Todas Elas
Até agora a ficha não caiu que a Julia está morta. Aonde a gente vai parar com isso? Ela é mais um caso de feminicídio, é mais uma para a estatística e nada vai mudar isso! Vou enterrar minha prima no dia do meu aniversário.
O desabafo que soa como um pedido de socorro é de Andreza Rigo, de 29 anos. Ela é prima de Julia Mendonça Merces, assassinada a facadas dentro de casa, em Vitória. O suspeito é o ex-namorado da vítima, preso nesta quarta-feira (18).
Andreza acompanhou familiares e amigos de Julia ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para liberar o corpo da jovem. Segunda ela, o velório e sepultamento seria realizado ainda nesta quinta-feira (19).

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"Ela morreu no dia do aniversário da nossa avó. Julia era uma pessoa iluminada, de coração imenso, que vai fazer muita falta. Acho que ela não teve reação nenhuma quando foi atacada. Levou seis facadas e na primeira já ficou imóvel"
Andreza Rigo - Prima de Júlia
Segundo a manicure, Julia nunca reclamou que era ameaçada, agredida ou que tivesse passando por problemas de relacionamento com o suspeito. Andreza disse que viu os dois juntos quando a prima foi à casa dela fazer unhas na semana do carnaval.
Andreza Rigo, prima de Julia Mendonça Merces, assassinada em Vitória Crédito: Isaac Ribeiro
Ele apareceu lá em casa por causa do filho. Ela falou que estava separada, mas tinham uma relação tranquila. A gente não sabe o que aconteceu porque não tinha ninguém em casa na hora do crime. Talvez ele teve um surto, não sei", analisou a manicure.

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