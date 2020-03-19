'Vou enterrar a Julia no meu aniversário', diz prima de jovem morta pelo ex

Até agora a ficha não caiu que a Julia está morta. Aonde a gente vai parar com isso? Ela é mais um caso de feminicídio, é mais uma para a estatística e nada vai mudar isso! Vou enterrar minha prima no dia do meu aniversário.
O desabafo que soa como um pedido de socorro é de Andreza Rigo, de 29 anos. Ela é prima de Julia Mendonça Merces, assassinada a facadas dentro de casa, em Vitória. O suspeito é o ex-namorado da vítima, preso nesta quarta-feira (18).
Andreza acompanhou familiares e amigos de Julia ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para liberar o corpo da jovem. Segunda ela, o velório e sepultamento seria realizado ainda nesta quinta-feira (19).
"Ela morreu no dia do aniversário da nossa avó. Julia era uma pessoa iluminada, de coração imenso, que vai fazer muita falta. Acho que ela não teve reação nenhuma quando foi atacada. Levou seis facadas e na primeira já ficou imóvel"
Segundo a manicure, Julia nunca reclamou que era ameaçada, agredida ou que tivesse passando por problemas de relacionamento com o suspeito. Andreza disse que viu os dois juntos quando a prima foi à casa dela fazer unhas na semana do carnaval.
Ele apareceu lá em casa por causa do filho. Ela falou que estava separada, mas tinham uma relação tranquila. A gente não sabe o que aconteceu porque não tinha ninguém em casa na hora do crime. Talvez ele teve um surto, não sei", analisou a manicure.