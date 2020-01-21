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Santa Maria de Jetibá

Agricultora é assassinada a facadas na frente da filha de 8 anos no ES

De acordo com a Polícia Militar, o principal suspeito é o ex-marido da vítima. O pedreiro Arledio Iequel, de 32 anos, foi encontrado morto, ao lado da vítima
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2020 às 20:15

Publicado em 21 de Janeiro de 2020 às 20:15

Polícia Militar foi acionada para registrar ocorrência Crédito: Carlos Alberto Silva
O pedreiro Arledio Iequel, de 32 anos, é suspeito de matar a ex-mulher, a agricultora Sirlei Detmam Dailji, de 32 anos, a facadas. Ele foi encontrado morto ao lado da vítima. A suspeita é de que ele tenha cometido suicídio. O crime aconteceu na frente da filha deles, uma menina de 8 anos.
Polícia Militar foi acionada por volta das 9h50 desta terça-feira (21) até Alto Santa Maria, zona rural de Santa Maria do Jetibá. A região fica a 17 quilômetros da sede do município. No local, os militares encontraram as vítimas caídas no quintal.
Testemunhas relataram que o casal estava separado. No entanto, na manhã desta terça-feira, Arledio foi à antiga residência para conversar com a ex-mulher. Os dois discutiram e Arledio teria atacado Sirlei com pelo menos 11 golpes de faca.
Ao constatar que a mulher estava morta, o pedreiro teria se ferido com a faca e tomado veneno utilizado no trabalho no campo. Os dois morreram no quintal da casa. Vizinhos acionaram a Polícia Militar.
De acordo com informações repassadas pelos familiares à PM, o casal já havia se separado oito vezes. De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado, Sirlei solicitou Medida Protetiva de Urgência. Através do site não é possível consultar se a medida foi concedida.
A perícia da Polícia Civil foi acionada ao local. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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