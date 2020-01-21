Três dias após tragédia no ES, dois desaparecidos fazem contato com famílias

Foto área da cidade de Iconha, após as fortes chuvas da última sexta-feira (17) Crédito: Lucas Knupp

Depois de passar três dias incomunicáveis em decorrência das fortes chuvas que atingiram o Sul do Espírito Santo , duas pessoas que estavam desaparecidas  e eram contabilizadas como tal situação nos relatórios da Defesa Civil  conseguiram entrar em contato com as respectivas famílias na manhã desta terça-feira (21). As fortes chuvas que atingiram a região sul do Estado deixaram sete pessoas mortas. Uma vítima ainda está desaparecida, de acordo com o Corpo de Bombeiros

A identidade dessas duas pessoas que estavam desaparecidas e fizeram contato com as famílias não foram divulgados.

Em Iconha, há vários lugares com dificuldade de acesso e outros que estão ilhados. Além disso, alguns pontos também estavam sem energia elétrica. Assim, quando a luz foi restabelecida, essas pessoas conseguiram recarregar os celulares e avisar parentes e amigos de que, apesar de tudo, estavam bem, explicou o Tenente-Coronel Carlos Wagner.

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Depois do alívio dessas duas famílias, resta somente uma mulher para ser encontrada, também em Iconha . Neste momento, temos uma desaparecida, que teve a casa levada pela enxurrada. As pessoas que estavam por perto viram ela ser levada pela correnteza. Também por isso os nossos trabalhos vão continuar com igual intensidade., comentou.

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O número de mortos em decorrência do desastre causado pelas chuvas na região subiu para sete . Nesta manhã, uma mulher foi encontrada pelo Corpo de Bombeiros, que até julgaram ser, inicialmente, a que permanece desaparecida. A família, porém, esteve no local e não reconheceu como sendo ela, revelou o Tenente-Coronel.

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O encontro desse sétimo corpo, que não estava contabilizado anteriormente entre as vítimas, trouxe preocupação ao Corpo de Bombeiros. É possível, sim, que haja outras pessoas nessa situação: que não constavam como desaparecidas e que podem ser encontradas mortas. Nossa equipe de farejamento trabalha em toda a área para eliminar essa possibilidade, garantiu.

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