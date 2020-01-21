Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Homem é morto após discussão em posto de combustível de Marataízes
Violência

Homem é morto após discussão em posto de combustível de Marataízes

Suspeito de ter atirado fugiu de carro. Vítima chegou a ser socorrida até Pronto Atendimento do balneário, mas não resistiu

Publicado em 21 de Janeiro de 2020 às 18:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2020 às 18:52
Viatura da Polícia Militar Crédito: Fernando Madeira
Um jovem de 24 anos foi baleado e morreu na manhã desta terça-feira (21), após uma discussão com outro homem em um posto de combustível, em Marataízes, Litoral Sul do Estado. O suspeito de ter atirado fugiu de carro e até o momento não foi localizado pela polícia.
Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu às margens da rodovia ES-060. A vítima, identificada por Bruno dos Santos Oliveira da Silva, se envolveu em uma briga com outro homem, que foi até o carro - um Fiat Uno - pegou uma arma e atirou.
Segundo a polícia, o tiro acertou o peito da vítima, que chegou a ser socorrida ao Pronto Atendimento da Barra, no balneário, mas não resistiu. O acusado fugiu de carro e o veículo foi abandonado logo em seguida. A motivação do crime, segundo a Polícia Civil, ainda é desconhecida. Denúncias podem ser feitas pelo 181, não é necessário identificação.

Veja Também

Guarda-vidas resgatam duas jovens no mar em Marataízes

Lagoa Funda, em Marataízes, ainda sofre com erosão

Doce, doce, doce igual ao mel é o abacaxi de Marataízes, no Sul do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Os disparos de um ataque a tiros atingiram diversas casas na Rua Porto Alegre, em Palmeiras, na Serra
Jovem de 19 anos é assassinado após sair de distribuidora de bebidas na Serra
Imagem de destaque
Por que governo Trump faz apuração interna sobre prisão de Ramagem pelo ICE
Após o acidente, o motociclista foi encaminhado ao hospital com fraturas expostas
Acidente entre carreta e moto deixa duas pessoas feridas no Sul do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados