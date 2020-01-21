Homem é morto após discussão em posto de combustível de Marataízes

Um jovem de 24 anos foi baleado e morreu na manhã desta terça-feira (21), após uma discussão com outro homem em um posto de combustível, em Marataízes, Litoral Sul do Estado. O suspeito de ter atirado fugiu de carro e até o momento não foi localizado pela polícia.
Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu às margens da rodovia ES-060. A vítima, identificada por Bruno dos Santos Oliveira da Silva, se envolveu em uma briga com outro homem, que foi até o carro - um Fiat Uno - pegou uma arma e atirou.
Segundo a polícia, o tiro acertou o peito da vítima, que chegou a ser socorrida ao Pronto Atendimento da Barra, no balneário, mas não resistiu. O acusado fugiu de carro e o veículo foi abandonado logo em seguida. A motivação do crime, segundo a Polícia Civil, ainda é desconhecida. Denúncias podem ser feitas pelo 181, não é necessário identificação.