Guarda-vidas resgatam duas jovens no mar em Marataízes

Banhistas se afogaram na Praia da Areia Preta, Marataízes Crédito: Emella Simões/site Maratimba

Duas jovens foram socorridas por guarda-vidas em Marataízes , Litoral Sul do Estado, no final da manhã deste domingo (12), após se afogarem em uma das praias do balneário. Segundo o resgate, as vítimas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento do município.

Segundo informações da Guarda Municipal, o caso aconteceu na Praia da Areia Preta, por volta das 11h30. As jovens, que não tiveram o nome revelado, estavam em uma boia. Com o vento, o objeto as levou para longe da praia. A boia teria virado. Uma das jovens sabia nadar e a outra não.

Guarda-vidas que estavam no local resgataram as banhistas e acionaram o resgate. A informação dos socorristas é de que uma delas estava consciente, mas muito nervosa, e a outra foi reanimada ainda na areia. Ambas estavam estáveis e fora de risco de morte.