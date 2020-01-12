Guarda-vidas resgatam duas jovens no mar em Marataízes

Duas jovens foram socorridas por guarda-vidas em Marataízes, Litoral Sul do Estado, no final da manhã deste domingo (12), após se afogarem em uma das praias do balneário. Segundo o resgate, as vítimas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento do município.
Segundo informações da Guarda Municipal, o caso aconteceu na Praia da Areia Preta, por volta das 11h30. As jovens, que não tiveram o nome revelado, estavam em uma boia. Com o vento, o objeto as levou para longe da praia. A boia teria virado. Uma das jovens sabia nadar e a outra não.
Guarda-vidas que estavam no local resgataram as banhistas e acionaram o resgate. A informação dos socorristas é de que uma delas estava consciente, mas muito nervosa, e a outra foi reanimada ainda na areia. Ambas estavam estáveis e fora de risco de morte.
A reportagem fez contato com o UPA de Marataízes, mas a unidade não informou o estado de saúde das pacientes.