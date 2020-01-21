Acidente com cinco veículos deixa uma pessoa morta e outras feridas na Serra

Acidente com cinco veículos deixa morto e feridos na BR 101, na Serra Crédito: Internauta

Um acidente envolvendo cinco veículos, entre eles um ônibus e um caminhão-tanque, matou uma pessoa e deixou feridos na BR 101, na Serra , no final da manhã desta quarta-feira (21).

A colisão ocorreu no km 260, na altura de Cidade Pomar. Além do caminhão e do ônibus, da viação Lírio dos Vales, o acidente envolveu ainda uma moto e dois carros de passeio. Wesley Nascimento, motorista de um desses carros, um Fiat Uno, morreu na hora. De acordo com a família da vítima, era o primeiro dia dele como motorista de aplicativo, sendo que havia acabado de sair de casa, almoçado e estava indo atender novos clientes. Gilson, que estava atrás de Wesley, também foi atingido no acidente.

As duas vítimas que estavam na moto, de acordo com informações divulgadas pela Eco 101, foram encaminhadas ao Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Já o ônibus seguia de Vitória para Fundão e tinha 12 passageiros, que não se feriram, segundo informações do gerente da empresa, Sebastião Ferreira Neto.

A Polícia Rodoviária Federal ainda não tem informações sobre a dinâmica do acidente e sobre o estado de saúde dos feridos. Já o gerente da Lírio dos Vales disse que o motorista do Fiat Uno invadiu a contramão. "Ele invadiu a contramão, bateu na frente do ônibus, rodou, voltou para a faixa que ele estava e bateu em outro carro. Com isso, veio o caminhão e bateu na traseira do ônibus. Uma moto acabou atingida também", relatou Sebastião, que garantiu que os passageiros serão realocados em outro ônibus.