Cova rasa

Adolescente encontrada morta em Cariacica estava desaparecida desde sábado

Corpo de Sulamita Ribeiro Cardoso, de 15 anos, foi encontrado em uma cova rasa, enrolado em um lençol, no quintal de uma casa em Cariacica-Sede
Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 23:40

Adolescente encontrada morta em Cariacica-Sede
A adolescente Sulamita Ribeiro Cardoso, de 15 anos, que estava desaparecida desde sábado (2), foi encontrada morta depois de uma denúncia anônima, nesta quarta-feira (06), em Cariacica-Sede. A menina foi identificada pela polícia.
corpo da adolescente foi encontrado enrolado em lençol e enterrado em uma cova rasa, no quintal de uma casa, por investigadores da Delegacia de Proteção à Pessoa (DHPP), com a ajuda do cão Spy, treinado para encontrar pessoas mortas.
Uma amiga da adolescente (que preferiu não se identificar) contou que assim que soube do desaparecimento da menina ficou assustada. Fiquei logo angustiada. Ela não tinha problemas com a mãe e não seria capaz de fugir. Pensamos logo o pior e hoje veio a notícia, disse.

A amiga de Sulamita acrescentou ainda que está abalada com a notícia. É muita crueldade. Estou em choque porque nunca estamos preparados para receber essa notícia de alguém que a gente conhece. Dói muito, relatou.
Com medo de retaliações, em poucas palavras a moça completou que Sulamita era tranquila e gostava de ouvir músicas.
O caso será encaminhado à Delegacia de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM) para apuração da motivação e autoria do crime. 

