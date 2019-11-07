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Cariacica

Adolescente é encontrada morta enrolada em lençol em cova rasa no ES

Foi necessário o uso de um cão da Polícia Civil para localizar o corpo da garota
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2019 às 21:56

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 21:56

Policiais da DHPP vão investigar o crime Crédito: Fernando Madeira
O corpo de uma adolescente foi encontrado enterrado em uma cova rasa, no quintal de uma casa, em Cariacica-Sede, na tarde desta  quarta-feira (06).  O cadáver estava enrolado em um lençol. Após uma denúncia anônima, policiais militares e uma equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), juntamente com o cão Spy, treinado para procurar pessoas mortas foram ao local e conseguiram encontrá-la.
Com a ajuda do cachorro, os policiais conseguiram encontrar o ponto exato de onde estava a jovem. A moça usava um short e um top, além de apresentar uma tatuagem de uma rosa escrito "mãe" na mão esquerda. 

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Uma equipe de peritos trabalhou no local. No momento do encontro do cadáver, não foi possível identificar a causa da morte da jovem. O corpo foi recolhido e levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Até às 20 horas desta quarta-feira (06), nenhum familiar havia ido ao local realizar a identificação. 
O caso será encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) onde serão apuradas a autoria e motivação do crime. 

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