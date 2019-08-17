Homem achado morto em porta-malas estava desaparecido desde quarta-feira

O corpo de Marcus Vinícius foi encontrado na manhã deste sábado (17) dentro do porta-malas do próprio carro Crédito: Reprodução | Internet

encontrado morto na manhã deste sábado (17) dentro do porta-malas de seu carro em Ponta da Fruta, Vila Velha, estava desaparecido desde a tarde da última quarta-feira (14), quando se comunicou pela última vez com familiares. Marcus Vinícius Carvalho Baptista, o homem de 40 anos, estava desaparecido desde a tarde da última quarta-feira (14), quando se comunicou pela última vez com familiares.

De acordo com informações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no dia do desaparecimento, Marcus Vinícius saiu com seu carro, um Hyundai HB20, para realizar algumas atividades. Ele levou um pedreiro a um apartamento da família, no bairro Interlagos, e também passou na casa dos pais.

Marcus havia combinado com a esposa de buscar o filho na escola, mas isso não aconteceu. Foi a partir daí que a família começou a ficar preocupada e acionou a Polícia Civil, além de emitir comunicados através das redes sociais.

Procurado pela reportagem do Gazeta Online, o presidente da Associação de Motoristas de Aplicativos do Espírito Santo, Luiz Fernando Müller, confirmou que Marcus Vinícius trabalhava esporadicamente como motorista de aplicativo, mas ele acredita que o homem não estava atuando nessa função no momento do crime, porque, segundo informações da família, Marcus ia buscar o filho na escola quando desapareceu.

Carro foi encontrado abandonado em rua da Ponta da Fruta, em Vila Velha Crédito: Reprodução | Internauta

CORPO ENCONTRADO

O corpo de Marcus Vinícius foi encontrado após moradores da Rua Octomar Barcelos, em Ponta da Fruta, desconfiarem do tempo que o veículo estava parado e sentirem um odor vindo do local. De acordo com a polícia, o relato de testemunhas indica que o HB20 estava na rua desde a manhã da última quinta-feira (15).

Informações preliminares indicavam que a vítima trabalhava como motorista de aplicativo. No entanto, a polícia não confirma esta informação. Ele seria um representante comercial, mas no momento estava desempregado.

Familiares da vítima estiveram no Departamento Médico Legal (DML) para fazer o reconhecimento do corpo, mas não quiseram dar nenhuma declaração sobre o assunto. Todas as informações, portanto, foram repassadas pela Polícia Civil.