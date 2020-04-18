Homem é preso por porte ilegal de arma na BR-101, em Cariacica

Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta sexta-feira (17), no quilômetro 295 da BR-101, em Cariacica, por porte ilegal de arma de fogo. A equipe fiscalizava o local por conta do Plano Nacional de Enfrentamento à Criminalidade Violenta (PNECV), realizado em parceria com a Polícia Civil e a Força Nacional.
Os agentes abordaram o veículo modelo Sentra, da Nissan, que contava apenas com o motorista a bordo. Durante a revista pessoal, foi localizada na cintura do condutor uma pistola Taurus, modelo PT 938, calibre .380, com 16 munições intactas. O motorista apresentou registro da pistola, mas não possuía autorização para o porte do armamento.
O condutor e a pistola apreendida foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Cariacica.