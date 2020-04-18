Homem é preso por porte ilegal de arma na BR-101, em Cariacica

Os agentes abordaram o veículo modelo Sentra, da Nissan, que contava apenas com o motorista a bordo. Durante a revista pessoal, foi localizada na cintura do condutor uma pistola Taurus, modelo PT 938, calibre .380, com 16 munições intactas. O motorista apresentou registro da pistola, mas não possuía autorização para o porte do armamento.