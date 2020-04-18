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Revista da PRF

Homem é preso por porte ilegal de arma na BR-101, em Cariacica

O motorista e a pistola apreendida foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Cariacica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2020 às 13:04

Publicado em 18 de Abril de 2020 às 13:04

Polícia Rodoviária Federal prendeu homem com porte ilegal de arma em Cariacica, na manhã desta sexta (17)
Polícia Rodoviária Federal prendeu homem com porte ilegal de arma em Cariacica, na manhã desta sexta (17) Crédito: PRF/Divulgação
Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta sexta-feira (17), no quilômetro 295 da BR-101, em Cariacica, por porte ilegal de arma de fogo. A equipe fiscalizava o local por conta do Plano Nacional de Enfrentamento à Criminalidade Violenta (PNECV), realizado em parceria com a Polícia Civil e a Força Nacional.
Os agentes abordaram o veículo modelo Sentra, da Nissan, que contava apenas com o motorista a bordo. Durante a revista pessoal, foi localizada na cintura do condutor uma pistola Taurus, modelo PT 938, calibre .380, com 16 munições intactas. O motorista apresentou registro da pistola, mas não possuía autorização para o porte do armamento.

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O condutor e a pistola apreendida foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Cariacica.

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