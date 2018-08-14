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Acidente

Homem é atropelado na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória

O acidente aconteceu no bairro São Pedro, em Vitória, por volta de 8h40 da manhã desta terça-feira (14)

Publicado em 14 de Agosto de 2018 às 13:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2018 às 13:26
Homem foi atropelado por uma motocicleta, na Avenida Serafim Derenzi, em São Pedro, na manhã desta terça-feira (14) Crédito: Internauta
Um homem foi atropelado por uma motocicleta, na Rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro, Vitória, por volta de 8h40 da manhã desta terça-feira (14). 
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do BPTran foi ao local. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) também foi acionado. No momento do acidente o trânsito ficou lento.
BEIRA-MAR
Uma colisão envolvendo uma motocicleta e um caminhão deixou uma pessoa ferida na manhã desta terça-feira (14). O acidente ocorreu por volta de 9h45, na AVenida Beira-Mar, em Bento Ferreira, Vitória.
A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde do ferido.
 

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