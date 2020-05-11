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Incêndio atinge apartamento no bairro Itapuã em Vila Velha

Ocorrência foi registrada na manhã desta segunda-feira (11). O Corpo de Bombeiros foi acionado e informou, no local, que não há feridos com gravidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2020 às 09:12

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 09:12

Incêndio registrado em apartamento localizado em Itapuã
Incêndio registrado em apartamento localizado em Itapuã Crédito: Diony Silva/ TV Gazeta
Um incêndio foi registrado dentro de um apartamento, em Itapuã, Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (11). O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, que assustou vizinhos e motoristas que passavam próximo ao local.
Parte da rua foi isolada para o trabalho dos Bombeiros. Ninguém se feriu com gravidade, segundo informações do Corpo de Bombeiros. O incêndio ocorreu em um apartamento no último andar de um prédio pequeno, com três andares. Um pintor que trabalhava próximo do local ajudou a socorrer as duas moradoras (mãe e filha) do apartamento, que não se feriram gravemente.  Elas, no entanto, foram levadas ao hospital com princípios de inalação de fumaça. 
A Defesa Civil Municipal de Vila Velha foi acionada por haver rachadura no imóvel, assim como a perícia de incêndio. O laudo pericial com as possíveis causas tem prazo mínimo de 30 dias para conclusão.Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta
Incêndio registrado em apartamento localizado em Itapuã
Incêndio registrado em apartamento localizado em Itapuã Crédito: Diony Silva/ TV Gazeta

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