Incêndio atinge apartamento no bairro Itapuã em Vila Velha

Parte da rua foi isolada para o trabalho dos Bombeiros. Ninguém se feriu com gravidade, segundo informações do Corpo de Bombeiros. O incêndio ocorreu em um apartamento no último andar de um prédio pequeno, com três andares. Um pintor que trabalhava próximo do local ajudou a socorrer as duas moradoras (mãe e filha) do apartamento, que não se feriram gravemente. Elas, no entanto, foram levadas ao hospital com princípios de inalação de fumaça.