Incêndio atinge apartamento no bairro Itapuã em Vila Velha

Um incêndio foi registrado dentro de um apartamento, em Itapuã, Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (11). O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, que assustou vizinhos e motoristas que passavam próximo ao local.
Parte da rua foi isolada para o trabalho dos Bombeiros. Ninguém se feriu com gravidade, segundo informações do Corpo de Bombeiros. O incêndio ocorreu em um apartamento no último andar de um prédio pequeno, com três andares. Um pintor que trabalhava próximo do local ajudou a socorrer as duas moradoras (mãe e filha) do apartamento, que não se feriram gravemente. Elas, no entanto, foram levadas ao hospital com princípios de inalação de fumaça.
A Defesa Civil Municipal de Vila Velha foi acionada por haver rachadura no imóvel, assim como a perícia de incêndio. O laudo pericial com as possíveis causas tem prazo mínimo de 30 dias para conclusão.Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta