Incêndio em prédio na Praia do Suá assusta moradores de Vitória

Um incêndio em um prédio na Praia do Suá, em Vitória, nesta sexta-feira (1º), chamou a atenção de quem acordou mais cedo na Capital. As chamas teriam começado ainda durante a madrugada, mas puderam ser vistas até o início da manhã, por volta das 6h30.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. A fumaça ganhou altura e pôde ser vista de longe pelos moradores de Vitória e por quem passava pela Avenida Beira-Mar. O incêndio teria começado no terceiro andar da edificação. Segundo populares, o prédio seria frequentado por pessoas em situação de rua.
As chamas foram combatidas e não houve pessoas feridas. Segundo os Bombeiros, não foi solicitada perícia na ocorrência.
O leitor de A Gazeta Carlos Eduardo Souza dos Santos registrou em vídeo o momento do incêndio e a fumaça que chamou atenção na Capital. Veja abaixo: