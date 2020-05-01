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Incêndio em prédio na Praia do Suá assusta moradores de Vitória

Fumaça pôde ser vista de longe na Capital. Incêndio aconteceu em um prédio que, segundo populares, era usado por moradores em situação de rua. Ninguém ficou ferido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mai 2020 às 11:05

Publicado em 01 de Maio de 2020 às 11:05

Incêndio em prédio na Praia do Suá
Incêndio em prédio na Praia do Suá Crédito: Reprodução de vídeo/ Carlos Eduardo Souza dos Santos
Um incêndio em um prédio na Praia do Suá, em Vitória, nesta sexta-feira (1º), chamou a atenção de quem acordou mais cedo na Capital. As chamas teriam começado ainda durante a madrugada, mas puderam ser vistas até o início da manhã, por volta das 6h30.
Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. A fumaça ganhou altura e pôde ser vista de longe pelos moradores de Vitória e por quem passava pela Avenida Beira-Mar. O incêndio teria começado no terceiro andar da edificação. Segundo populares, o prédio seria frequentado por pessoas em situação de rua.
As chamas foram combatidas e não houve pessoas feridas. Segundo os Bombeiros, não foi solicitada perícia na ocorrência.
O leitor de A Gazeta Carlos Eduardo Souza dos Santos registrou em vídeo o momento do incêndio e a fumaça que chamou atenção na Capital. Veja abaixo:

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