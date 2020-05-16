  • Início
  • Brasil
  • No Twitter, Bolsonaro ataca novamente o isolamento total
No Twitter, Bolsonaro ataca novamente o isolamento total

Presidente atacou as regras de isolamento total adotadas em alguns Estados brasileiros
Redação de A Gazeta

16 mai 2020 às 15:23

Publicado em 16 de Maio de 2020 às 15:23

Jair Bolsonaro na solenidade de posse de Nelson Luiz Sperle Teich, Ministro de Estado da Saúde.
Jair Bolsonaro Crédito: Marcos Corrêa/PR
O presidente Jair Bolsonaro atacou novamente as regras de isolamento total adotadas em alguns Estados brasileiros na sua conta do microblog Twitter em postagem neste sábado (16). "O desemprego, a fome e a miséria será o futuro daqueles que apoiam a tirania do isolamento total", escreveu Bolsonaro. Na postagem, o presidente reproduz um vídeo do ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, detalhando o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600.
Em seguida, o presidente postou um vídeo de um bloqueio de tráfego no bairro da Imbiribeira, em Recife, Pernambuco. O vídeo era de um apoiador criticando o governador pernambucano, Paulo Câmara (PSB), acusando-o de não deixar passar no bloqueio quem vestia a camisa do Brasil ou que exibia a bandeira brasileira nos carros.

