Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sistema prisional

Sejus registra um detento morto e 50 com coronavírus no ES

A Secretaria da Justiça do Espírito Santo (Sejus) informou que 36 já foram curados e os restantes possuem acompanhamento de equipes médicas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 23:43

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 23:43

Prisão
50 presidiários já contraíram o coronavírus no Espírito Santo, segundo a Sejus Crédito: Dione Silva de Castro
A Secretaria da Justiça do Espírito Santo (Sejus) informou que 50 presos no Espírito Santo contraíram o coronavírus, sendo que 36 deles já foram curados. Segundo a Sejus, eles apresentaram sintomas leves da doença e já saíram do isolamento. Os casos ativos são acompanhados pelas equipes de saúde.
Entre os agentes penitenciários, a Sejus confirmou que 29 servidores testaram positivo para o Covid-19. A Sejus garantiu, porém, que, 21 estão curados e já retornaram ao trabalho, enquanto os demais continuam afastados e recebem acompanhamento médico.
A Sejus comunicou também que foi registrado um óbito de um interno de 66 anos que cumpria pena na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim. O detento possuía acompanhamento médico para tratar de outras comorbidades e havia testado negativo para Covid-19 em 28 de abril. 

Veja Também

Coronavírus: Sesa vai desocupar 180 leitos de hospitais na Serra

As pesquisas mais promissoras para combater o novo coronavírus

Segundo o órgão, o quadro do detento, porém, apresentou piora e ele foi internado na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim no dia 29 de abril. A morte do detento foi confirmada no dia 16 deste mês.
Além disso, a Sejus ainda informou que não há registros de casos de coronavírus entre internos em prisões de São Mateus, como foi divulgado pela prefeitura do município nesta terça-feira (19).
O órgão comunicou também que as visitas seguem suspensas desde abril como medida de contenção da doença no sistema prisional.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados