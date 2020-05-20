Sejus registra um detento morto e 50 com coronavírus no ES

50 presidiários já contraíram o coronavírus no Espírito Santo, segundo a Sejus Crédito: Dione Silva de Castro

A Secretaria da Justiça do Espírito Santo (Sejus) informou que 50 presos no Espírito Santo contraíram o coronavírus, sendo que 36 deles já foram curados. Segundo a Sejus, eles apresentaram sintomas leves da doença e já saíram do isolamento. Os casos ativos são acompanhados pelas equipes de saúde.

Entre os agentes penitenciários, a Sejus confirmou que 29 servidores testaram positivo para o Covid-19. A Sejus garantiu, porém, que, 21 estão curados e já retornaram ao trabalho, enquanto os demais continuam afastados e recebem acompanhamento médico.

A Sejus comunicou também que foi registrado um óbito de um interno de 66 anos que cumpria pena na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim. O detento possuía acompanhamento médico para tratar de outras comorbidades e havia testado negativo para Covid-19 em 28 de abril.

Segundo o órgão, o quadro do detento, porém, apresentou piora e ele foi internado na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim no dia 29 de abril. A morte do detento foi confirmada no dia 16 deste mês.

Além disso, a Sejus ainda informou que não há registros de casos de coronavírus entre internos em prisões de São Mateus, como foi divulgado pela prefeitura do município nesta terça-feira (19).