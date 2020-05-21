Espírito Santo registra pior taxa de isolamento desde o dia 8 de maio

O Espírito Santo registrou a pior taxa de isolamento social desde o dia 8 de maio, quando apenas 45,9% da população permaneceu dentro de suas residências. As informações divulgadas nesta quarta-feira (20) pelo Governo do Estado mostram que a taxa chegou a 46,5% nessa terça-feira (19), a mais baixa nos últimos 11 dias. O número registrado demonstra, na prática, que a cada 10 pessoas, mais de cinco saíram de casa, ação que favorece a contaminação por Covid-19.
Naturalmente mais alta nos finais de semana, a taxa de isolamento chegou a ultrapassar os 56% no domingo (17). Na segunda (18), o índice teve baixa superior a 9 pontos percentuais, chegando a 47% de isolamento. O decrescimento voltou a ser registrado na terça-feira (19).
Se considerados os mesmos dias da semana, 19 de maio foi a terça-feira com índice mais baixo em todo o mês. No dia 5, quando o Painel Covid-19 registrava um número de casos confirmados no Espírito Santo inferior a cinco mil, a taxa de isolamento foi de 46,6%. Uma semana depois, no dia 12, o índice foi de 47,4%.
O levantamento dos dados é feito pelo Governo do Estado em parceria com operadores de telefonia móvel, que monitoram diariamente o índice de isolamento social em todo o território capixaba. A porcentagem descrita na tabela representa o número de pessoas que permaneceram em casa durante o dia.
ÁGUIA BRANCA E BOM JESUS DO NORTE SÃO DESTAQUES
Entre as taxas de isolamento dos 78 municípios capixabas, Águia Branca e Bom Jesus do Norte estão em situações opostas. Segundo os números dessa terça-feira (19), Águia Branca registrou o maior índice do Espírito Santo, com 68,2%.
Por outro lado, o município de Bom Jesus do Norte registrou o pior número. A cidade que já teve 37,2% ainda em maio, registrou 39,1% nesta terça-feira (19). O número é o menor dos últimos 8 dias na cidade. Entidades da saúde recomendam um índice superior a 70% para combate à Covid-19.
CONFIRA OS ÍNDICES DO LEVANTAMENTO DESTA TERÇA-FEIRA (19):
- Afonso Cláudio: 53,4%
- Água Doce do Norte: 65,4%
- Águia Branca: 68,2%
- Alegre: 54,5%
- Alfredo Chaves: 59,2%
- Alto Rio Novo: 65%
- Anchieta: 50,1%
- Apiacá: 54,8%
- Aracruz: 43,7%
- Atílio Vivacqua: 53,9%
- Baixo Guandu: 50,4%
- Barra de São Francisco: 47,3%
- Boa Esperança: 64,5%
- Bom Jesus do Norte: 39,1%
- Brejetuba: 54,9%
- Cachoeiro de Itapemirim: 41,5%
- Cariacica: 42,6%
- Castelo: 47,4%
- Colatina: 41,3%
- Conceição da Barra: 53,9%
- Conceição do Castelo: 48,6%
- Divino de São Lourenço: 62,3%
- Domingos Martins: 55,9%
- Dores do Rio Preto: 57,4%
- Ecoporanga: 59,2%
- Fundão: 53,5%
- Governador Lindenberg: 56,6%
- Guaçuí: 46,5%
- Guarapari: 46%
- Ibatiba: 53,7%
- Ibiraçu: 49,8%
- Ibitirama: 64,9%
- Iconha: 49,8%
- Irupi: 54,2%
- Itaguaçu: 58,5%
- Itapemirim: 46,5%
- Itarana: 54,7%
- Iúna: 54,1%
- Jaguaré: 50,7%
- Jerônimo Monteiro: 60,3%
- João Neiva: 54,2%
- Laranja da Terra: 59,2%
- Linhares: 42,1%
- Mantenópolis: 63,3%
- Marataízes: 48,7%
- Marechal Floriano: 61%
- Marilândia: 54,5%
- Mimoso do Sul: 54,9%
- Montanha: 55,9%
- Mucurici: 62,8%
- Muniz Freire: 64,3%
- Muqui: 57,2%
- Nova Venécia: 46,8%
- Pancas: 66,9%
- Pedro Canário: 54,6%
- Pinheiros: 49,4%
- Piúma: 48,3%
- Ponto Belo: 59,1%
- Presidente Kennedy: 56,1%
- Rio Bananal: 60,9%
- Rio Novo do Sul: 57,6%
- Santa Leopoldina: 58,4%
- Santa Maria de Jetibá: 52,2%
- Santa Teresa: 56,4%
- São Domingos do Norte: 55,7%
- São Gabriel da Palha: 48%
- São José do Calçado: 64,2%
- São Mateus: 43,4%
- São Roque do Canaã: 57,7%
- Serra: 42,6%
- Sooretama: 52,6%
- Vargem Alta: 58,8%
- Venda Nova do Imigrante: 52,3%
- Viana: 46%
- Vila Pavão: 55,6%
- Vila Valério: 55,9%
- Vila Velha: 45,8%
- Vitória: 46,5%
CORONAVÍRUS NO ES
O Espírito Santo registra, até a noite desta quarta-feira (20), 346 mortes e 8.495 casos confirmados do novo coronavírus, segundo informações do Painel Covid-19. De acordo com os dados da plataforma, 21 óbitos e 802 confirmações foram registradas nas últimas 24h.