Espírito Santo registra pior taxa de isolamento desde o dia 8 de maio

Medidas de distanciamento social são recomendadas ara conter a pandemia Crédito: Ricardo Medeiros

Espírito Santo registrou a pior taxa de isolamento social desde o dia 8 de maio, quando apenas 45,9% da população permaneceu dentro de suas residências. As informações divulgadas nesta quarta-feira (20) pelo Governo do Estado mostram que a taxa chegou a 46,5% nessa terça-feira (19), a mais baixa nos últimos 11 dias. O número registrado demonstra, na prática, que a cada 10 pessoas, mais de cinco saíram de casa, ação que favorece a contaminação por Covid-19

Naturalmente mais alta nos finais de semana, a taxa de isolamento chegou a ultrapassar os 56% no domingo (17). Na segunda (18), o índice teve baixa superior a 9 pontos percentuais, chegando a 47% de isolamento. O decrescimento voltou a ser registrado na terça-feira (19).

Se considerados os mesmos dias da semana, 19 de maio foi a terça-feira com índice mais baixo em todo o mês. No dia 5, quando o Painel Covid-19 registrava um número de casos confirmados no Espírito Santo inferior a cinco mil, a taxa de isolamento foi de 46,6%. Uma semana depois, no dia 12, o índice foi de 47,4%.

O levantamento dos dados é feito pelo Governo do Estado em parceria com operadores de telefonia móvel, que monitoram diariamente o índice de isolamento social em todo o território capixaba. A porcentagem descrita na tabela representa o número de pessoas que permaneceram em casa durante o dia.

ÁGUIA BRANCA E BOM JESUS DO NORTE SÃO DESTAQUES

Por outro lado, o município de Bom Jesus do Norte registrou o pior número. A cidade que já teve 37,2% ainda em maio, registrou 39,1% nesta terça-feira (19). O número é o menor dos últimos 8 dias na cidade. Entidades da saúde recomendam um índice superior a 70% para combate à Covid-19.

CONFIRA OS ÍNDICES DO LEVANTAMENTO DESTA TERÇA-FEIRA (19):

Afonso Cláudio: 53,4%

Água Doce do Norte: 65,4%



Águia Branca: 68,2%



Alegre: 54,5%



Alfredo Chaves: 59,2%



Alto Rio Novo: 65%



Anchieta: 50,1%



Apiacá: 54,8%



Aracruz: 43,7%



Atílio Vivacqua: 53,9%



Baixo Guandu: 50,4%



Barra de São Francisco: 47,3%



Boa Esperança: 64,5%



Bom Jesus do Norte: 39,1%



Brejetuba: 54,9%



Cachoeiro de Itapemirim: 41,5%



Cariacica: 42,6%

Castelo: 47,4%



Colatina: 41,3%



Conceição da Barra: 53,9%



Conceição do Castelo: 48,6%



Divino de São Lourenço: 62,3%



Domingos Martins: 55,9%



Dores do Rio Preto: 57,4%



Ecoporanga: 59,2%



Fundão: 53,5%



Governador Lindenberg: 56,6%



Guaçuí: 46,5%



Guarapari: 46%



Ibatiba: 53,7%



Ibiraçu: 49,8%



Ibitirama: 64,9%



Iconha: 49,8%



Irupi: 54,2%



Itaguaçu: 58,5%



Itapemirim: 46,5%



Itarana: 54,7%



Iúna: 54,1%



Jaguaré: 50,7%



Jerônimo Monteiro: 60,3%

João Neiva: 54,2%



Laranja da Terra: 59,2%



Linhares: 42,1%



Mantenópolis: 63,3%



Marataízes: 48,7%



Marechal Floriano: 61%



Marilândia: 54,5%



Mimoso do Sul: 54,9%



Montanha: 55,9%



Mucurici: 62,8%



Muniz Freire: 64,3%



Muqui: 57,2%



Nova Venécia: 46,8%



Pancas: 66,9%



Pedro Canário: 54,6%



Pinheiros: 49,4%



Piúma: 48,3%



Ponto Belo: 59,1%



Presidente Kennedy: 56,1%



Rio Bananal: 60,9%



Rio Novo do Sul: 57,6%



Santa Leopoldina: 58,4%



Santa Maria de Jetibá: 52,2%



Santa Teresa: 56,4%



São Domingos do Norte: 55,7%



São Gabriel da Palha: 48%



São José do Calçado: 64,2%



São Mateus: 43,4%



São Roque do Canaã: 57,7%



Serra: 42,6%



Sooretama: 52,6%



Vargem Alta: 58,8%



Venda Nova do Imigrante: 52,3%



Viana: 46%



Vila Pavão: 55,6%



Vila Valério: 55,9%



Vila Velha: 45,8%



Vitória: 46,5%



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