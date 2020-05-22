Por que o número de casos de coronavírus em Vitória subiu tanto?

Jardim Camburi: bairro com maior número de casos de coronavírus no ES Crédito: Vitor Jubini

Mesmo com o índice de isolamento social igual ou maior que a média do Espírito Santo em praticamente todos os dias do mês de maio, Vitória é o município da região metropolitana com maior taxa de incidência de contaminação pelo novo coronavíru s e o segundo município capixaba com mais casos confirmados da Covid-19.

Dos 10 bairros do Estado com mais casos da doença, quatro são da Capital: Jardim Camburi, Jardim da Penha, Praia do Canto e Mata da Praia. Jardim Camburi é o bairro do Espírito Santo com mais registros: 225 casos; Jardim da Penha e Praia do Canto alcançaram 117 e 107 diagnósticos, respectivamente, e são o quarto e quinto bairros dessa lista. Com 74 casos, Mata da Praia é o décimo da lista.

Número de casos confirmados por 10 mil habitantes





Vitória: 46

Vila Velha: 34,1

Serra: 31,8

Cariacica: 32,8

Mas por que Vitória apresenta esse protagonismo no cenário do coronavírus no Espírito Santo? O diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, disse que Vitória e Vila Velha foram os primeiros municípios do Estado a estarem expostos aos casos da doença.

"Outro aspecto importante está relacionado ao cumprimento do isolamento social. Identificamos que dentro do mesmo município, há diferentes contextos de comportamento. Isso varia de acordo com o nível de consciência das pessoas, do comportamento social e financeiro de cada região" Pablo Lira - Diretor-presidente do IJSN

A secretária de Saúde de Vitória, Cátia Lisboa, atribuiu os índices de contaminação à ampliação da capacidade de testagem dos casos suspeitos na rede pública de saúde da capital. Segundo ela, o governo municipal saltou de 30 para cerca de 80 testes diários. A meta é atingir a marca de 200 coletas diárias. O processamento do exame é feito pelo Governo do Estado.

"Esse momento de alta transmissibilidade do vírus é dinâmico. O aumento dos testes é importante para para identificação precoce dos casos e definição de medidas de contenção. Se a gente testa mais, aparecem mais casos. Os laboratórios privados também ampliaram a oferta de testes, o que contribui para a identificação do aumento do número de casos" Cátia Lisboa - Secretária de Saúde de Vitória

De acordo com a secretária, assim como os demais municípios brasileiros, Vitória acompanha a ascendência da curva de casos confirmados no Brasil. Segundo ela, a previsão indica crescimento dos casos deverá permanecer até o próximo mês.

Sem anunciar novos formas de combate à doença, Cátia afirmou que a administração municipal monitora os índices relacionados ao coronavírus diariamente.

Quero reforçar a importância de todas as medidas propostas nos decretos municipais publicados como as medidas de isolamento e distanciamento social para que a gente não tenha um estrangulamento dos sistema hospitalar. Nós avaliamos todas as estratégias e acompanhamos a ascendência da curva diariamente. À medida que tem um apontamento que nos leva a tomar outras medidas, estamos reforçando as ações, garantiu.

Como medida de garantir o distanciamento social, a Prefeitura de Vitória iniciou nesta quarta-feira (20) o acesso a consultas de especialistas por vídeo. Foram contemplados usuários do sistema de saúde que já tinham consulta presencial agendada. Segundo Cátia, o número de médicos que atendem via telemedicina saltou de 22 para 29 profissionais.

No início do mês, a prefeitura começou a reduzir a iluminação pública em alguns locais da capital, como quadras e campos, com objetivo de evitar aglomerações.