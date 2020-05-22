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Pandemia

Muqui registra primeira morte por coronavírus

A vítima é uma idosa, de 85 anos, que contraiu a doença em unidade hospitalar na Grande Vitória, segundo a prefeitura
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2020 às 18:41

Publicado em 22 de Maio de 2020 às 18:41

Igreja São João Batista, em Muqui
Igreja São João Batista, em Muqui Crédito: Flickr/Prefeitura de Muqui
A prefeitura de Muqui, no Sul do Estado do Espírito Santo, registrou nesta sexta-feira (25), a primeira morte pelo novo coronavírus. O dado também foi divulgado pelo painel Covid-19, do Governo do Estado. A vítima é uma idosa, de 85 anos, que contraiu a doença em unidade hospitalar na Grande Vitória, segundo a prefeitura.
Segundo vídeo divulgado pelo prefeito de Muqui, Renato Prucoli, a vítima foi sepultada no dia 14 de maio, fez exame e somente hoje houve a confirmação. Só no dia de hoje saiu a confirmação da sua morte, que foi por Covid-19. Ela estava internada há alguns dias na Grande Vitória, onde sofreu a contaminação e a sua situação de saúde piorou, informou.
Ainda de acordo com o prefeito, a idosa foi sepultada em Muqui, com todas as normas estipuladas pelos órgãos de saúde. A idosa, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, sofria de diabetes e era moradora do distrito de Camará. Muqui registra 14 casos da doença. Desses, apenas dois estão curados.

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