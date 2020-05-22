Muqui registra primeira morte por coronavírus

Segundo vídeo divulgado pelo prefeito de Muqui, Renato Prucoli, a vítima foi sepultada no dia 14 de maio, fez exame e somente hoje houve a confirmação. Só no dia de hoje saiu a confirmação da sua morte, que foi por Covid-19. Ela estava internada há alguns dias na Grande Vitória, onde sofreu a contaminação e a sua situação de saúde piorou, informou.