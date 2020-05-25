Enseada triplica casos e Piedade já é 3° bairro com mais incidência da Covid em Vitória

Saltando de 12 para 30 casos confirmados de coronavírus em pouco mais de dez dias, a Enseada do Suá superou Jabour e já é o bairro da Capital com maior incidência da Covid-19 (veja abaixo com a taxa é calculada). De acordo com a Prefeitura de Vitória, a Enseada do Suá tem uma impressionante taxa de incidência de 254,45.
O Morro da Piedade, que no dia 12 de maio nem figurava na lista com pacientes diagnosticados com coronavírus, agora apresenta seis casos e já é o terceiro bairro de Vitória com maior incidência, com uma taxa de 170,45. O segundo bairro dessa lista é Jabour, com 24 casos e um índice de incidência de 204,26.
COMO A TAXA É CALCULADA
Essa taxa é calculada com base em uma proporção do número de casos por cada 10 mil habitantes. Por isso, apesar de ser o bairro com maior quantidade total de registros, com 255 confirmações da Covid-19, Jardim Camburi não lidera o ranking da taxa de incidência por ser também o mais populoso do Espírito Santo, com mais de 40 mil moradores. Esse índice em Jardim Camburi é de 58,9. O índice da Enseada do Suá, que tem mais de mil habitantes, é quatro vezes maior que o de Jardim Camburi.
O coeficiente de incidência leva em conta a população projetada para 2019 nesses bairros, com base no Censo Populacional do IBGE de 2010.
10 MIL CASOS NO ES
O Espírito Santo superou a marca de 10 mil casos confirmados do novo coronavírus na tarde deste domingo (24), cerca de três meses após a confirmação do primeiro infectado no Estado. De acordo com o Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), apenas nas últimas 24 horas, foram registrados mais 48 diagnósticos positivos e a quantidade de confirmações foi para 10.007.
O número de óbitos pela doença também aumentou, saltando de 418 para o total de 447 mortes, ou seja, mais 29 óbitos confirmados em 24 horas. Vitória tem 1836 casos e 76 mortes por coronavírus.