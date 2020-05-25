Enseada triplica casos e Piedade já é 3° bairro com mais incidência da Covid em Vitória

O Morro da Piedade, que no dia 12 de maio nem figurava na lista com pacientes diagnosticados com coronavírus, agora apresenta seis casos e já é o terceiro bairro de Vitória com maior incidência, com uma taxa de 170,45. O segundo bairro dessa lista é Jabour, com 24 casos e um índice de incidência de 204,26.