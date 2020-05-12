Coronavírus: exames deixam de ser automatizados e se acumulam no ES

Lacen-ES: exames de coronavírus realizados no laboratório estão demorando mais tempo em processamento Crédito: Divulgação

A realização de testes para o novo coronavírus no Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES) diminuiu o ritmo há pelo menos três semanas. É que desde meados de abril faltam kits de extração da amostra dos pacientes, uma das etapas automatizadas do exame PCR (padrão ouro), o que está levando ao atraso no processo de testagem e, consequentemente, no diagnóstico para a Covid-19.

O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, explica que o problema está no fornecimento dos kits no mercado, que está desabastecido. Ele admite que a situação levou ao acúmulo de exames no Lacen que precisam ser liberados, porém, afirma, não dispõe do levantamento da quantidade exata de testes represados.

"É bom esclarecer que o problema não é a falta de testes, mas de um kit que é uma das etapas do processo", frisa. Conforme levantamento do Painel Covid-19, ferramenta do governo com atualizações diárias sobre a doença, nesta terça-feira (12) o Estado dispõe de 144,3 mil testes PCR, que são capazes de identificar o coronavírus no início da infecção.

Com o kit automatizado, Nésio Fernandes revela que o Lacen estava apto a fazer 96 extrações de amostras em duas horas. Agora, manualmente, realiza 48 procedimentos em três horas.

Questionado sobre a solução para o quadro, o secretário observa que não há muito a se fazer enquanto não houver os kits no mercado, a não ser o reforço na atuação da equipe técnica do laboratório. "É uma megaoperação manual para poder realizar o processo, e também muito perigosa porque os profissionais ficam mais expostos ao material biológico de pessoas infectadas."