O Hospital Dr. Jayme Santos Neves será uma das unidades a receber o equipamento para realização de testes de coronavírus Crédito: Vitor Jubini

Your browser does not support the audio element. Coronavírus no ES - hospitais vão testar e dar diagnóstico no mesmo dia

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) adquiriu seis novos equipamentos para realização de teste PCR - considerado padrão ouro - em pessoas com suspeita de contaminação pelo novo coronavírus . Os aparelhos serão distribuídos para hospitais públicos de referência no atendimento a pacientes com a Covid-19 e o resultado sai no mesmo dia. Atualmente, os exames estão concentrados no Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES).

O secretário Nésio Fernandes disse, em coletiva nesta sexta-feira (8), que os equipamentos vão ser levados na próxima semana para os hospitais Dr Jayme Santos Neves, e Dório Silva, na Serra; Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória; Roberto Silvares, em São Mateus; Silvio Avidos, em Colatina; e Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim.

"São testes com resultado em uma hora e meia para que todo paciente grave seja testado no próprio hospital. Os demais continuarão a ser feitos no Lacen", afirma Nésio.

A descentralização da testagem, segundo a Sesa, visa garantir a ampliação do serviço, uma vez que, no protocolo de assistência do Espírito Santo, o teste não é direcionado apenas a pacientes graves e, portanto, internados. No Estado, grávidas e todos os profissionais de saúde e de segurança com sintomas gripais, mesmo sem febre; e presos com quadro febril, também são examinados.

Além desses grupos, desde a semana passada, pessoas a partir de 45 anos que apresentem febre e comorbidades, tais como diabetes, hipertensão e obesidade, também são submetidas a exame na Grande Vitória. Os que se encaixam no perfil podem procurar uma unidade de saúde do município em que residem para fazer o teste. Pacientes com os sintomas dentro do período de 4 a 7 dias, vão ser submetidos ao PCR - exame capaz de identificar o novo coronavírus no início da infecção. A partir do oitavo dia, já será possível fazer teste rápido.