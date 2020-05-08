MPF defende divulgação dos testes para Covid-19 de Bolsonaro

Em parecer encaminhado nesta quinta-feira (7) ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), o Ministério Público Federal (MPF) defendeu o direito de o jornal O Estado de S. Paulo ter acesso aos laudos de todos os exames realizados pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para detectar se foi infectado pelo novo coronavírus.
Segundo o MPF, essa informação é de interesse público. A Justiça Federal de São Paulo e o TRF-3 já garantiram ao jornal o direito de ter acesso aos exames por conta do interesse público sobre a saúde do presidente da República.
INTERESSE PÚBLICO
Para o MPF, o interesse público "milita em favor do acesso à informação". "Embora existam aspectos da vida da pessoa que exerce o cargo de presidente da República que podem ficar fora do escrutínio da sociedade, tradicionalmente a condição médica dos presidentes é de interesse geral, uma vez que pode impactar o exercício de suas relevantes funções públicas", escreveu a procuradora Geisa de Assis Rodrigues.
Em entrevista no Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse que vai recorrer da decisão. "Se perdermos na última instância, (mostro os exames) sem problema."