MPF defende divulgação dos testes para Covid-19 de Bolsonaro

Para o MPF, o interesse público "milita em favor do acesso à informação". "Embora existam aspectos da vida da pessoa que exerce o cargo de presidente da República que podem ficar fora do escrutínio da sociedade, tradicionalmente a condição médica dos presidentes é de interesse geral, uma vez que pode impactar o exercício de suas relevantes funções públicas", escreveu a procuradora Geisa de Assis Rodrigues.