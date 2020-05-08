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Exame não divulgado

MPF defende divulgação dos testes para Covid-19 de Bolsonaro

A Justiça Federal de São Paulo e o TRF-3 já garantiram ao jornal O Estado de S. Paulo o direito de ter acesso aos exames por conta do interesse público sobre a saúde do presidente da República
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2020 às 09:28

Publicado em 08 de Maio de 2020 às 09:28

Jair Bolsonaro durante coletiva à Imprensa sobre coronavírus, em março
Jair Bolsonaro durante coletiva à Imprensa sobre coronavírus, em março Crédito: Reprodução
Em parecer encaminhado nesta quinta-feira (7) ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), o Ministério Público Federal (MPF) defendeu o direito de o jornal O Estado de S. Paulo ter acesso aos laudos de todos os exames realizados pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para detectar se foi infectado pelo novo coronavírus.
Segundo o MPF, essa informação é de interesse público. A Justiça Federal de São Paulo e o TRF-3 já garantiram ao jornal o direito de ter acesso aos exames por conta do interesse público sobre a saúde do presidente da República.

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INTERESSE PÚBLICO

Para o MPF, o interesse público "milita em favor do acesso à informação". "Embora existam aspectos da vida da pessoa que exerce o cargo de presidente da República que podem ficar fora do escrutínio da sociedade, tradicionalmente a condição médica dos presidentes é de interesse geral, uma vez que pode impactar o exercício de suas relevantes funções públicas", escreveu a procuradora Geisa de Assis Rodrigues.
Em entrevista no Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse que vai recorrer da decisão. "Se perdermos na última instância, (mostro os exames) sem problema."

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