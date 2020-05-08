Bolsonaro tentou dar lição ao Supremo e acabou levando sermão

Jair Bolsonaro, ministros e empresários foram ao STF reclamar de impactos do combate ao coronavírus na economia Crédito: Marcos Correa/PR

A já apelidada marcha ao Supremo, contudo, merece um julgamento dissociado do circo que armou, por ter sido uma ação deliberada para pressionar o Judiciário, sem intermediações. Foi um achaque institucional, em nome do lobismo que busca a retomada ilógica da atividade econômica no país.

E é sempre preciso evidenciar que ninguém, em sã consciência, discorda que o país precisa se preocupar com a economia. Vidas também estão em jogo quando não há trabalho, quando faltam recursos. É um aspecto da pandemia que não pode ser desprezado, o que seria também desumano.

Mas não é o momento para analogias tão constrangedoras quanto a feita por um dos empresários presentes, de que "haverá mortes de CNPJs". Não há comparação, por mais grave que seja uma falência, há sempre a chance da volta por cima no meio empresarial, mesmo que a duras penas. Já para a morte dos mais de 9 mil CPFs registrada até esta quinta-feira em todo o território nacional, não. É preciso o mínimo de respeito por essas milhares de pessoas que já não estão mais por aqui.

Bolsonaro tentou jogar no colo do Supremo uma responsabilidade que é dele. Foi milimetricamente teatral, com direito a transmissão pela internet, para limpar sua imagem. A visita surpresa foi inadequada, talvez até estimulada por uma incômoda proximidade recente com Toffoli.

O presidente do Supremo, porém, fez um discurso severo diante das aparições inesperadas, com um didatismo exemplar para distribuir as responsabilidades. Tanto que cobrou de Bolsonaro a coordenação do governo com os demais Poderes e também com Estados e municípios, reforçando a necessidade de um comitê de crise, capaz de associar os dois eixos da calamidade, o sanitário e o econômico, de forma equilibrada. Se o presidente da República queria dar alguma lição, acabou sendo ele a levar um sermão. Sem meias palavras, Toffoli roubou o protagonismo de Bolsonaro ao cobrar do presidente que ele... governe.

Falta diálogo no governo, falta estratégia. Por mais que Bolsonaro tenha feito do isolamento social o seu moinho de vento, brigando com uma medida que tem dado resultado, talvez não tão imediatos, pelos quatro cantos do planeta, até mesmo o novo ministro da Saúde, Nelson Teich, já pode começar a ser visto como um rebelde pelo simples fato de admitir a possibilidade de lockdown , a medida de isolamento mais severa, por ser compulsória.