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Contraria OMS

Bolsonaro diz que fará churrasco no próximo sábado para uns 30 convidados

Desde a decretação do estado de emergência em razão da pandemia, o presidente tem tido vários compromissos no final de semana contrários às recomendações da OMS
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2020 às 08:05

Publicado em 08 de Maio de 2020 às 08:05

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro Crédito: Isac Nóbrega/PR
Contrariando mais uma vez as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) de isolamento social durante o período de pandemia do novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (7), que fará um churrasco no próximo sábado (9), para uns 30 convidados. "Vou fazer churrasco sábado aqui em casa. Vamos bater um papo, quem sabe uma peladinha. Devem ser uns 30 (convidados). Não vai ter bebida. Vai ter vaquinha, R$ 70,00", afirmou o presidente ao retornar no final do dia para o Palácio da Alvorada.
O presidente também avisou que quer visitar a mãe dele daqui a umas duas semanas. A mãe do presidente mora em Eldorado, região do Vale do Ribeira, no interior de São Paulo, a 248 quilômetros da capital paulista.
Desde a decretação do estado de emergência em razão da pandemia, o presidente Bolsonaro tem tido vários compromissos no final de semana contrários às recomendações de isolamento social. Em Brasília, ele já visitou o comércio local, causando aglomeração em regiões administrativas da capital federal e participou de manifestações favoráveis ao seu governo e contrárias ao Congresso Nacional Supremo Tribunal Federal.

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