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Coronavírus

Maia: flexibilizar quarentena deve ser por dado científico, não com pressão

Segundo Maia, o setor produtivo não pode fazer uma pressão que provoque um aumento maior do número de mortes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2020 às 07:37

Publicado em 08 de Maio de 2020 às 07:37

Rodrigo Maia durante entrevista coletiva na Câmara
Rodrigo Maia durante entrevista coletiva na Câmara Crédito: Najara Araujo/Câmara dos Deputados
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quinta-feira (7), em entrevista ao canal de notícias GloboNews, que a flexibilização da quarentena deve ser baseada em dados científicos e não em pressão do setor produtivo. De acordo com Maia, o setor produtivo não pode fazer uma pressão que provoque um aumento maior do número de mortes por Covid-19 no Brasil.
O presidente da Câmara ainda recomendou a todos os brasileiros que usem máscaras para se proteger. "É o melhor instrumento para a gente evitar o aumento da contaminação", afirmou.

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