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Após saída de Moro

Bolsonaro diz não descartar recriar Ministério da Segurança e nomear Fraga

Bolsonaro afirmou que já tratou com André Mendonça, ministro da Justiça e Segurança Pública, sobre a recriação do órgão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2020 às 21:28

Publicado em 07 de Maio de 2020 às 21:28

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira (07) que não está descartado recriar o Ministério da Segurança Pública e nomear o ex-deputado federal Alberto Fraga (DEM-DF) ministro.
Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro avalia colocar amigo de longa data no comando da Segurança Pública Crédito: Marcos Correa/PR
"Isso está na pauta desde a transição, quando resolvi fundir (a pasta da Segurança Pública com o Ministério da Justiça). A bancada de segurança não aceitou isso aí", disse Bolsonaro em frente ao Palácio da Alvorada.
O presidente disse que o assunto não está em pauta no momento, mas admitiu que Fraga teria chance de ser nomeado. "Meu amigo desde 1982."
Bolsonaro afirmou que já tratou com André Mendonça, ministro da Justiça e Segurança Pública, sobre a recriação do órgão. "Sem problema", teria respondido Mendonça.

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