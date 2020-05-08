Bolsonaro diz não descartar recriar Ministério da Segurança e nomear Fraga

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira (07) que não está descartado recriar o Ministério da Segurança Pública e nomear o ex-deputado federal Alberto Fraga (DEM-DF) ministro.

Jair Bolsonaro avalia colocar amigo de longa data no comando da Segurança Pública Crédito: Marcos Correa/PR

"Isso está na pauta desde a transição, quando resolvi fundir (a pasta da Segurança Pública com o Ministério da Justiça). A bancada de segurança não aceitou isso aí", disse Bolsonaro em frente ao Palácio da Alvorada.

O presidente disse que o assunto não está em pauta no momento, mas admitiu que Fraga teria chance de ser nomeado. "Meu amigo desde 1982."