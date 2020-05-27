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Aracruz

Barreiras sanitárias são instaladas em aldeias indígenas no ES

Segundo o MPF, a ação está sendo realizada nas aldeias Caieiras Velha e Irajá, pelo período de três semanas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2020 às 09:49

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 09:49

Barreiras sanitárias são instaladas em aldeias indígenas de Aracruz
As barreiras sanitárias foram instaladas na Rodovia ES 456, próximo de aldeias indígenas em Aracruz Crédito: Divulgação
Com o objetivo de reduzir o avanço de contaminação pelo novo coronavírus, duas aldeias de Aracruz, na Região Norte do Espírito Santo, passaram a contar com barreiras sanitárias, instaladas na rodovia estadual ES 456, que corta as aldeias de Caieiras Velha e Irajá.
A iniciativa, viabilizada pelo Ministério Público Federal (MPF), foi instalada no local nesta terça-feira (26) e deve permanecer pelo período inicial de três semanas.
No local, profissionais de saúde da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai/Funai), lideranças indígenas e policiais militares realizam os trabalhos de orientação. Além disso, os profissionais estão abordando todas as pessoas que passam pela rodovia.
Durante a abordagem, além das orientações para prevenção do vírus, os motoristas passam pela medição de temperatura. Todos os equipamentos utilizados pelos profissionais foram doados por empresas do município.

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No local, profissionais de saúde realizam abordagens com o objetivo de orientar sobre medidas de prevenção ao novo coronavírus Crédito: Divulgação
De acordo com o procurador da República em Linhares, Paulo Henrique Trazzi, as barreiras sanitárias vão auxiliar no combate ao novo coronavírus nas áreas indígenas. As populações indígenas possuem características socioculturais específicas, como famílias ampliadas, habitação em casas coletivas e compartilhamento de utensílios. Seu modo tradicional de vida pode facilitar o contágio exponencial da doença nas aldeias e, muitas vezes, os indígenas também apresentam uma vulnerabilidade maior em seus organismos, o que requer atenção especial em um momento de pandemia, comenta.

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Trazzi reforça que é preciso conscientização das pessoas para vencer a pandemia e assim unir esforços para reduzir os casos de contaminação.
Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta

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