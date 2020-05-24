Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após investigação

Vítima que se declarou indígena não morava em aldeia de Aracruz, diz Sesa

Óbito por coronavírus aconteceu no último dia de abril, conforme painel do Estado; município não confirma informação e diz que só há três casos entre indígenas da cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2020 às 12:10

Publicado em 24 de Maio de 2020 às 12:10

24/03/20 - Novo decreto determina suspensão do transporte municipal em Aracruz
Vista aérea de Aracruz: embora se declarasse indígena, vítima da Covid-19 morava no perímetro urbano Crédito: Prefeitura de Aracruz
A primeira morte entre indígenas causada pelo novo coronavírus no Espírito Santo se trata de um homem que se autodeclarava índio, mas que não morava em uma aldeia. As informações foram passadas pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), após ser acionada por A Gazeta, neste sábado (23).
O óbito aconteceu no último dia 30 de abril, na cidade de Aracruz, no litoral norte do Estado. A vítima morava no bairro Vila Rica, que fica no perímetro urbano do município, próximo ao Centro. Segundo informações disponibilizadas pelo Governo do Espírito Santo, por meio do Painel Covid-19,  o homem se enquadrava na faixa etária de 40 a 49 anos de idade e não apresentava qualquer comorbidade.
"Mediante investigação realizada pelas vigilâncias municipal e estadual, verificou-se que o paciente se declarava indígena. Entretanto, segundo investigação, ele não era aldeado"
Secretaria Estadual de Saúde - Por meio de nota
Embora a nota da Secretaria Estadual de Saúde cite o trabalho feito pela vigilância municipal, a Prefeitura de Aracruz não confirmou tal informação, ao ser acionada neste domingo (24), pela equipe de reportagem, e reforçou que há apenas três casos confirmados de Covid-19 entre indígenas da cidade.
Os três enfermos são da Aldeia Pau Brasil: um idoso, uma idosa e a filha dela, de 36 anos. Com exceção da mulher de 64 anos, que chegou a ser internada em uma unidade de terapia intensiva (UTI), eles apresentaram um quadro leve da doença. Atualmente, todos já são considerados curados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Veja Também

Academias no ES podem funcionar a partir de segunda com restrições

Coronavírus: shoppings poderão entrar com ação no ES para pedir abertura

Coronavírus infecta 36 idosos em lares de acolhimento de 6 cidades do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente
Filhos de FHC obtêm na Justiça interdição do ex-presidente
Senador Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro diz que Moraes vai desequilibrar eleições a partir do STF
Imagem de destaque
Idoso é agredido após carro atropelar cavalo na ES 315 em Boa Esperança

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados