Painel Covid-19 mostra morte de indígena, mas Aracruz não confirma

Três casos do novo coronavírus foram notificados na aldeia indígena Pau Brasil, em Aracruz Crédito: Prefeitura de Aracruz/Divulgação

Diferente do que foi notificado pelo Governo do Estado via Painel Covid-19, a Prefeitura de Aracruz não confirma a morte de um indígena pelo novo coronavírus. De acordo com o painel, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), um homem indígena, entre 40 a 49 anos teria morrido pela doença na data de 30 de abril.

O homem, ainda de acordo com os dados do governo, era morador de Vila Rica, região central da cidade. Procurado pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria Municipal de Saúde de Aracruz afirmou que não se trata de um indígena, dizendo que os únicos casos de infecção pelo novo coronavírus entre os indígenas da cidade são os três confirmados na aldeia de Pau Brasil, em abril.

A prefeitura de Aracruz confirma, também, que os três pacientes da aldeia já estão estáveis e terminando a recuperação em isolamento domiciliar.

Serra. Dos casos confirmados na aldeia Pau Brasil, apenas um deles, uma mulher de 64 anos, precisou de maiores cuidados médicos. Ela chegou a ficar internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na

A Prefeitura de Aracruz reforçou que monitora os casos e está desenvolvendo ações específicas na aldeia. Até este sábado (23), o município contava com 84 casos confirmados e oito mortes, de acordo com dados do governo.

Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) esclareceu que, mediante investigação realizada pelas vigilâncias municipal e estadual, o paciente não era aldeado, mas se declarava indígena.