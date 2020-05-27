Do lockdown ao libera geral: veja opiniões sobre isolamento

Instalação de barreiras na orla de Vila Velha para ampliação do índice de isolamento social Crédito: Carlos Alberto Silva

A decisão de aplicar ou não a paralisação ampliada de atividades e medidas mais restritas à circulação de pessoas baseia-se no Mapa de Risco , que classifica as cidades de acordo com a ameaça de expansão da Covid-19. O cálculo leva em conta um conjunto de fatores, como percentual de idosos, nível de isolamento social, índice de habitantes infectados e a ocupação de leitos.

“Lockdown não é uma decisão política, por isso não podemos afirmar que o Estado passará por isso. Não há nenhum município no Espírito Santo, hoje, classificado com risco extremo. Porém, se algum deles chegar, teremos que tomar providências mais rígidas em relação à circulação de pessoas e atividades econômicas”, afirmou Tyago Hoffman, Secretário de Estado.

O bloqueio total levantou intenso debate entre os leitores. A maioria das manifestações nas redes sociais de A Gazeta são favoráveis à estratégia, caso ela se mostre necessária. Muitos internautas, no entanto, tem opinião completamente divergente e acreditam que o governo do Estado deveria liberar todas as atividades econômicas. Confira alguns comentários:

Enquanto o resto do mundo está saindo da pandemia, o Brasil começa a falar em lockdown. Irresponsabilidade total e de todos. (Jo Oliveira)

O governo está perdido entre pressões e a realidade. Ao mesmo tempo em que libera o comércio e as academias, pensa em lockdown. Falta coerência e responsabilidade. (Jordan L. Alves)

O lockdown era para ter sido desde março para evitar tantas vidas perdidas. Tanto tempo com tudo fechado, desemprego aumentando, para nada. Não existe respeito como distanciamento etc... agora já é um pouco tarde para o lockdown, o estrago já está feito. (Lourdes Pettene Veiga)

Temos direito de ir e vir. Quem pode ficar em casa fica . Quem não pode, bora trabalhar, porque as contas não param. Sou a favor de uma manifestação para abrir tudo. Sai na rua quem quer. (Lucia Helena Mendes Nunes)

Como é triste de ver as pessoas sem amor próprio, como de fossem blindadas contra esse vírus avassalador. (Nil Casagrande)

Tem que fechar tudo mesmo. Se a população não é educada e consciente ao ponto de respeitar as regras mais brandas, que sejam obrigadas a respeitar. (Renan Fantinato)

Terá todo o meu apoio. Cada dia que passa, os casos vão aumentando e, se deixar, vai virar um colapso. E o povo reclamando que não é para fechar, mas quando forem para o hospital vão reclamar também. (Cristiane Pontia)

Loucura se fizer lockdown. As pessoas não podem ser impedidas de sair de suas casas. Muitos trabalham de cuidadores de idosos e crianças. Absurdo, inconstitucional e desumano. (Ricardo Vucetich)

Se o governador fizer isso, terá o meu apoio! Pediram muito pra gente se cuidar e respeitar as medidas de prevenção. Muita gente não respeita! Não é hora de fazer festinhas e muito menos de ficar passeando pelas ruas e praias. Quem puder fica em casa. Assim aqueles que precisam sair para trabalhar, podem ir em paz, com segurança. Muito triste isso! (Agatha Agnes Prado)

Com o achatamento da curva, o governador teve bastante tempo e dinheiro para se organizar e fazer um hospital de campanha e assim aumentar consideravelmente o número de leitos hospitalares, porém não o fez. Sempre foi óbvio que faltariam vagas em hospitais nesta pandemia. Todos sabíamos. Por que tão pouco foi feito? (Rodrigo De Martin)

Se a população colaborasse não iria precisar fazer isso. São Luís no Maranhão fez lockdown por 15 dias, aí no dia que acaba, praias e ruas lotadas. Assim não dá, né? (Junior Klippel)

Se fechar, a culpa será da população… ninguém está respeitando nada. Todo mundo na rua, em bares, festas… (Samiramis Baldotto Silva Lessa)

Fecha tudo, governador, o importante é a vida. (Maria Malini)

Não está funcionando em São Paulo, não vai funcionar aqui. A verdade é que não funciona! (Leomark Morosni)

A vida não se recupera. Para tudo tem jeito, não para a morte. (Penha Vieira)

Não vai adiantar. O povo vai continuar na rua… As pessoas precisam se conscientizar, essa pandemia não vai passar amanhã. (Edna Ramos)

Terroristas, colocando medo em pessoas com isso, crianças que não entendem. É um absurdo, como iremos viver dessa forma? Por isso que Brasil está do jeito que está. (Fabiola Bourguignon)

Terror eu também achava que era em março. As empresa ficaram 30 dias fechadas porque aqui no município de Conceição da Barra tem é muita gente infectada. Agora que estou vendo de perto pessoas conhecidas minhas com essa doença, vejo que isso não é terror, isso é a realidade. (Pedro Faustino Souza)

Não vejo Gazeta, Globo e nenhuma outra emissora colocando terror em ninguém ... O que eu vejo é muitos fechando os olhos para a realidade que está acontecendo no nosso Estado. (Céia Pena)

Vou falar de novo! Vai mudar nada! Vou onde tenho que ir e continuarei trabalhando, pois minhas contas não esperam, meus fornecedores não esperam, minha luz não espera, minha água não espera, plano de saúde muito menos! (Nunes Igor)

A economia se reconstrói, vidas não! Antes falido do que falecido! (Wania Carvalho)

Caminhamos no Brasil para a maior quarentena do mundo, isso escancara a falta de planejamento e a ineficiência das medida. (Josue Monteiro)

Se todos tivessem obedecido o isolamento social, isso já estaria acabando. (Valda Gomes)

O lockdown é uma medida extremista e não pode, infelizmente, ser implantada meramente por “vontade”. Infelizmente, porque se eu fosse quem cria as leis, seria lockdown com o Exército nas ruas desde o primeiro caso. (Renan Fantinato)

Se for com embasamento científico, não terá lockdown de maneira alguma.

A não ser que o governador isente ou pague os boletos e contas da população. (Weslei Trindade)

Já passou da hora de ter lockdown, não sei o que o governo está esperando, já perdemos muitas vidas! (Marli Rufino)

Tem que fechar mesmo, ninguém está com dinheiro pra ficar comprando. As pessoas estão sem trabalhar, estão indo na rua só pra bater perna e se contaminar e depois contaminar os familiares. (Beth Ungarato Mota)

Vergonha desse governador! Fechou o comércio para quê? Agora quer fechar tudo de vez. E o pior: os nossos números são irrisórios comparando com as grandes metrópoles. (Diego Locatel)

Tem que fazer lockdown nas praças, ruas e botecos e deixar as empresas continuarem funcionando. Político nenhum vai pagar minhas contas. É só forçar quem fica nesses lugares a ir pra casa. (Marcyel Lanny)

Governador, qual a ajuda vai oferecer aos comerciantes, autônomos e funcionários das empresas em geral? Dinheiro não cai do céu! Vão morrer todos de fome?! Precisamos de crédito para atravessar esse oceano. (Silvestre Tavares Gonçalves)

Já passou da hora de ter lockdown. Os casos estão crescendo e o Estado abrindo academia, lojas. Não faz sentido isso! (Robertha Dal'Berto)

Não adianta fechar tudo, o povo vai fazer festa soltando pipa e jogando bola e a polícia não vai dar conta de vigiar todo mundo. (Emerson D. Abreu)

As consequências já estão mais que claras... o povo não tem consciência! Não existe educação e comprometimento nem do comércio e nem da população!! Fechamento imediato! Uma hora os governantes cansam de mandar recado! Atitudes sejam tomadas! (Chris Nardi)

Se isso for necessário, deve ser feito. Pois contar com o bom senso já se sabe que não se pode, as praias estavam cheias, o número de mortes crescendo, assim como o número de infectados. (Virginia Lopes)

Acho que agora não adiantará de nada uma vez que o vírus já se espalhou. Essa medida deveria ter sido tomada logo no início dessa pandemia. (Jaqueline Curto)

Devemos parar de fazer críticas e cada um contribuir, o isolamento é comprovadamente a saída, infelizmente o governo federal tem que liberar as condições necessárias para todos estarmos em casa, e não necessitarmos escolher entre viver ou morrer! Assim está sendo em todo o mundo. (Katia Victoriano)