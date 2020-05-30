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Justiça do ES manda médica apagar vídeos sobre cloroquina

Profissional afirmou que prefeitura não estava comprando medicamentos por divergência política com Bolsonaro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2020 às 12:25

Publicado em 30 de Maio de 2020 às 12:25

Nenhum estudo científico sobre cloroquina comprovou eficácia da droga contra a Covid-19
Nenhum estudo científico sobre cloroquina comprovou eficácia da droga contra a Covid-19 Crédito: freepik.com
Justiça do Espírito Santo determinou que a médica Priscila Coelho Rabelo Machado apague postagens nas redes sociais em que acusava a Prefeitura de Baixo Guandu, na região Noroeste do Estado, de estar colocando a população em risco por não comprar cloroquina e hidroxicloroquina para o tratamento de pacientes com coronavírus. Cabe recurso à decisão.
Em vídeos publicados na internet, com milhares de compartilhamentos, a médica diz que o prefeito Neto Barros (PCdoB) tem deixado de comprar cloroquina e hidroxicloroquina para o Hospital Estadual João dos Santos Neves, no qual Priscila trabalha, devido a suas divergências ideológicas com o governo Jair Bolsonaro (sem partido). Ela diz que a cloroquina é "a pílula da vida".
Estudos científicos diversos têm mostrado que o uso de cloroquina ou hidroxicloroquina não tem eficácia no tratamento do coronavírus e, mais que isso, pode estar relacionado a um aumento no risco de morte por problemas cardíacos, como arritmia.

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Consenso de entidades médicas não recomenda hidroxicloroquina contra Covid-19

A Organização Mundial da Saúde (OMS) retirou a cloroquina da lista de drogas que seriam testadas para tratamento da Covid-19 (doença provocada pelo novo coronavírus) no programa internacional Solidarity.
O vídeo da médica converteu-se em pressão sobre a prefeitura, que então passou a explicar que as informações eram falsas.
Na ação, a prefeitura afirma que ela causou "alarme e alvoroço na população de Aimorés-MG [ela também diz atender nessa cidade] e Baixo Guandu-ES, em um vídeo que está sendo disseminado em grupos de whatsapp em velocidade incontrolável."

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Para conter o problema, acionou a Justiça.
Em sua decisão, o juiz Denis Carpaneda afirma que está claro que não é função da prefeitura fornecer medicamentos para uma unidade estadual de saúde e, por isso, Priscila estaria divulgando informações "inverídicas e alarmantes".
Ele, então, determina que ela exclua os vídeos das redes sociais em até 24 horas e não faça novas publicações com "informações inverídicas". O descumprimento de qualquer uma das determinações da Justiça acarretará à médica uma multa de R$ 10 mil.

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O OUTRO LADO

A Gazeta tenta contato com médica Priscila Coelho Rabelo Machado, mas ainda não conseguiu. 

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