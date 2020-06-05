Neto Barros versus PMs: caso clássico de excessos dos dois lados

Neto Barros fez as declarações durante uma live com a vice-governadora Jaqueline Moraes Crédito: Reprodução da internet

Na última quarta-feira (3), em uma live conduzida pela vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB), Barros criticou o “fanatismo político” que, segundo ele, leva alguns policiais militares, apoiadores ou simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro (abertamente contra o isolamento social), a se recusarem a garantir o cumprimento de regras impostas por decretos relacionados ao isolamento social, no combate à pandemia do novo coronavírus. Segundo Barros, em sua cidade, “tem policial” que participou até de carreatas contra as medidas. Ele arrematou que “o vírus do fanatismo” é tão grave quanto o coronavírus.

Os policiais reagiram, por meio da Frente Unificada de Valorização Salarial. Em nota, a entidade defendeu que a Polícia Militar do Espírito Santo é uma instituição de Estado e, como tal, zela pelo Estado Democrático de Direito, é apartidária e regida pelos princípios constitucionais da legalidade e da impessoalidade. Ótimo! Que seja assim mesmo, como manda a Constituição Federal. Se todos de fato agem assim, estão todos de parabéns.

A Frente também alega que as declarações do prefeito acirram ânimos num momento que exige harmonia e esforço conjunto contra a pandemia. O tom de Barros, realmente, soou excessivo e pode ter gerado um antagonismo desnecessário e acirrado a polarização política na cidade.

Entretanto, a nota da Frente vai além e acusa Barros de ter feito algo que, sinceramente, o prefeito não fez: generalização a “todos os policiais”. De acordo com a nota, “a crítica do prefeito é gravemente generalizadora, estereotipada, repugnantemente ofensiva e baseada no senso comum em definir a todos [os] policiais como ‘bolsonaristas’”.

Vendo e revendo o vídeo com as declarações do prefeito (o único filiado ao PCdoB no Espírito Santo), não se encontra essa generalização. Ao contrário, Barros ainda teve o cuidado de sublinhar que se trata de “uma minoria”: "É bom ressaltar: não são todos os policiais militares e integrantes das Forças Armadas que são bolsonaristas. É uma minoria". Palavras dele. Além disso, em seus exemplos, o prefeito em nenhum momento disse “a PM” ou “os policiais” (no plural), e sim “tem policial que faz isso”, “tem policial que faz aquilo”... Difícil falar em “generalização”, cotejando, friamente, o teor da acusação da Frente com as palavras efetivamente ditas pelo alcaide.

Outra ponderação: assim como não se pode generalizar, também não dá para negar que o bolsonarismo tenha encontrado solo fértil para prosperar em alguns setores das Forças Armadas, das forças policiais nos Estados e de outras forças de segurança. Há setores (vamos frisar: setores) dessas instituições em que o bolsonarismo de fato se enraizou fundamente e encontra grande número de adeptos.

Basta ver a quantidade expressiva de representantes dessas forças eleitos pelo PSL (e apoiando Jair Bolsonaro) no Brasil inteiro, nas eleições de 2018, em cargos parlamentares no Congresso e também aqui, na Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

Todo cidadão brasileiro, incluindo militares, tem pleno direito de manter sua preferência política pessoal, como indivíduo. O desafio (e aí Barros chamou atenção para um ponto importante) é não permitir que essa idiossincrasia, como cidadão, influencie, muito menos atrapalhe, o cumprimento do dever funcional do policial, como membro de uma instituição que serve ao Estado – e não a esse ou aquele político ou governante de momento.

CADÊ A UNIÃO DE ESFORÇOS?

De todo modo, a celeuma foi instaurada e, no arremate da nota, a Frente Unificada comunica que adotará “as providências legais e interpelatórias quanto a estas (sic) declarações”. Ou seja, a questão deve ir parar na Justiça. Imagine o “climão” instaurado, agora, na cidade, entre o prefeito e a polícia.

Definitivamente, esse quiproquó ideológico entre o Poder Executivo municipal e a instituição Polícia Militar do Espírito Santo era tudo o que os guanduenses não necessitavam neste momento que, de fato, conclama ao trabalho conjunto e harmônico de todos, a começar pelas instituições públicas que devem ser as primeiras a dar o exemplo. Para o bem do povo guanduense, seriam bem-vindas a união de esforços e a superação da querela.