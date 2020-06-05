New York Times cita Vitória por reabertura de comércio na pandemia

Abertura do comércio na avenida Princesa Isabel, no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

O texto cita o crescente número de novos casos de Covid-19 no país, a saída de dois ministros da Saúde em meio à pandemia e o apoio do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ao uso da hidroxicloroquina como tratamento para a doença, o que não tem embasamento científico sólido.

"Apesar do crescente número de casos e hospitais próximos da capacidade, as empresas começaram a reabrir nas principais cidades, incluindo Rio de Janeiro, Manaus e Vitória", diz a matéria.

Desde então, nessas cidades, o comércio tem autorização para funcionar em dias alternados de segunda a sexta-feira, dependendo do tipo de produto que é comercializado. Nos dias ímpares, funcionam lojas que vendem produtos de uso não pessoal (material de construção, móveis, informática, etc) e nos dias pares do calendário, as de uso pessoal (roupas, calçados, perfumaria, etc).

Na última segunda-feira (1), também foi decretada a flexibilização do funcionamento dos shoppings , que estiveram totalmente fechados por mais de dois meses. Atualmente, eles podem funcionar em dias de semana, com escalonamento de horário e limite de pessoas no interior.

No dia 25 de março, foi liberada a abertura de academias , ainda que com algumas limitações de entrada e do tipo de atividade que pode ser praticada nesses locais.