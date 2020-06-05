Trump cita Brasil como mau exemplo no combate ao coronavírus

Presidente da República Jair Bolsonaro acompanhado do Senhor Presidente dos Estados Unidos Donald Trump, posam para fotografia Crédito: Alan Santos

O presidente dos Estados Unidos , Donald Trump, citou nesta sexta-feira, 5, o Brasil como exemplo de país com dificuldades para lidar com a pandemia de coronavírus , ao defender a estratégia adotada por seu governo contra a doença e dizer que agora seu país deve mudar o foco para se concentrar em proteger grupos de risco e permitir uma maior reabertura da economia.

Trump disse que o Brasil está seguindo o mesmo caminho da Suécia, país que não impôs quarentenas e decidiu se basear principalmente em medidas voluntárias de distanciamento social e higiene pessoal, mantendo a maioria das escolas, restaurantes e empresas abertas. Como resultado, a Suécia tem um número muito maior de casos de covid-19 do que seus vizinhos nórdicos.

"Se você olha para o Brasil, eles estão num momento bem difícil. E, falando nisso, continuam falando da Suécia. Voltou a assombrar a Suécia. A Suécia também está passando por dificuldades terríveis. Se tivéssemos agido assim, teríamos perdido 1 milhão, 1,5 milhão, talvez 2,5 milhões ou até mais", afirmou Trump na Casa Branca, acrescentando que agora é hora de acelerar a reabertura.