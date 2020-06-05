Linhares contrata leitos cirúrgicos para desafogar hospital municipal

Os leitos cirúrgicos foram contratados para desafogar o Hospital Geral de Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares

Prefeitura de Linhares anunciou a contratação de leitos cirúrgicos em um hospital particular da cidade para a realização de procedimentos ortopédicos. O objetivo é otimizar o uso da estrutura do Hospital Geral de Linhares (HGL), dedicando maior parte da unidade para pacientes com o novo coronavírus

O investimento na contratualização será de R$ 90 mil por mês. Com isso, pacientes que necessitam realizar cirurgias ortopédicas e que antes teriam que esperar por uma vaga na rede estadual, poderão realizar o procedimento de forma mais rápida, diminuindo o tempo de permanência nos leitos do hospital.

De acordo com o prefeito da cidade, Guerino Zanon, a ação visa organizar a estrutura e otimizar os atendimentos. O papel da contratualização é liberar o Hospital Geral de Linhares das demandas reprimidas e proporcionar o atendimento rápido aos pacientes e seus familiares, que em muitos casos aguardam por dias pela cirurgia via regulação do Estado. A partir de agora, passaremos a contar com a possibilidade de realizar as cirurgias no Hospital Rio Doce, possibilitando a transferência desses pacientes e reduzindo a lotação do HGL, comenta.