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Liberação de leitos

Linhares contrata leitos cirúrgicos para desafogar hospital municipal

Com o investimento de R$ 90 mil por mês, a ação visa otimizar os atendimentos e reforçar a estrutura dedicada para pacientes com Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2020 às 12:33

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 12:33

Prefeitura de Linhares contrata leitos cirúrgicos para desafogar hospital municipal
Os leitos cirúrgicos foram contratados para desafogar o Hospital Geral de Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares
Prefeitura de Linhares anunciou a contratação de leitos cirúrgicos em um hospital particular da cidade para a realização de procedimentos ortopédicos. O objetivo é otimizar o uso da estrutura do Hospital Geral de Linhares (HGL), dedicando maior parte da unidade para pacientes com o novo coronavírus.
O investimento na contratualização será de R$ 90 mil por mês. Com isso, pacientes que necessitam realizar cirurgias ortopédicas e que antes teriam que esperar por uma vaga na rede estadual, poderão realizar o procedimento de forma mais rápida, diminuindo o tempo de permanência nos leitos do hospital.
De acordo com o prefeito da cidade, Guerino Zanon, a ação visa organizar a estrutura e otimizar os atendimentos. O papel da contratualização é liberar o Hospital Geral de Linhares das demandas reprimidas e proporcionar o atendimento rápido aos pacientes e seus familiares, que em muitos casos aguardam por dias pela cirurgia via regulação do Estado. A partir de agora, passaremos a contar com a possibilidade de realizar as cirurgias no Hospital Rio Doce, possibilitando a transferência desses pacientes e reduzindo a lotação do HGL, comenta.

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Diante das medidas, pacientes cirúrgicos com fratura que buscarem atendimento no HGL serão transferidos, no prazo de 24 horas, para o Hospital Rio Doce, onde as cirurgias serão realizadas. Com isso, o fluxo de pacientes no hospital municipal deve diminuir e os atendimentos para pacientes com suspeita ou confirmação do novo coronavírus devem ser feitos de forma mais rápida.

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