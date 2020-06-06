Coronavírus: sob aplausos, idoso deixa hospital no Sul do ES

Ver essa foto no Instagram

Esta foi uma sexta-feira muito especial na vida do Sr. José Carlos e para os profissionais do Hospital Litoral Sul (HLS). Morador de Alfredo Chaves, chegou ao HLS no último dia 30 de maio em estado grave e hoje deixou o hospital totalmente recuparado da covi-19. Ele é o primeiro paciente curado de Coronavirus a deixar o Hospital Litoral Sul.?