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Cura

Coronavírus: sob aplausos, idoso deixa hospital no Sul do ES

Recuperado da Covid-19, José Carlos foi o primeiro paciente a deixar o Hospital Litoral Sul após cura
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2020 às 18:36

Publicado em 06 de Junho de 2020 às 18:36

José Carlos, deixou o Hospital Litoral Sul, em Itapemirim, sob o aplauso dos profissionais de saúde
José Carlos, deixou o Hospital Litoral Sul, em Itapemirim, sob o aplauso dos profissionais de saúde Crédito: Reprodução
Mais um paciente venceu o novo coronavírus e deixou o leito de um hospital no Sul do Espírito Santo. Nesta sexta-feira (05), um paciente que foi identificado apenas como José Carlos deixou o Hospital Litoral Sul, em Itapemirim, sob aplausos dos profissionais de saúde em um dos corredores da unidade.
Segundo informações postadas pelo hospital em uma rede social, a data foi especial para José Carlos e para os profissionais do Hospital Litoral Sul. Morador de Alfredo Chaves, região Serrana do Estado, o paciente chegou à unidade no último dia 30 de maio, em estado grave. 
Recuperado da Covid-19, José Carlos foi o primeiro paciente a deixar o Hospital Litoral Sul após cura. A unidade, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, possui 20 leitos de UTI para pacientes contaminados pelo novo coronavírus. Na atualização do Painel Covid-19 deste sábado (06), todos os leitos estavam ocupados.

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