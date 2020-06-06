Coronavírus: sob aplausos, idoso deixa hospital no Sul do ES

Mais um paciente venceu o novo coronavírus e deixou o leito de um hospital no Sul do Espírito Santo. Nesta sexta-feira (05), um paciente que foi identificado apenas como José Carlos deixou o Hospital Litoral Sul, em Itapemirim, sob aplausos dos profissionais de saúde em um dos corredores da unidade.
Segundo informações postadas pelo hospital em uma rede social, a data foi especial para José Carlos e para os profissionais do Hospital Litoral Sul. Morador de Alfredo Chaves, região Serrana do Estado, o paciente chegou à unidade no último dia 30 de maio, em estado grave.
Recuperado da Covid-19, José Carlos foi o primeiro paciente a deixar o Hospital Litoral Sul após cura. A unidade, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, possui 20 leitos de UTI para pacientes contaminados pelo novo coronavírus. Na atualização do Painel Covid-19 deste sábado (06), todos os leitos estavam ocupados.